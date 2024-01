Escola de Governo abre inscrições para sete cursos presenciais

Os cursos presenciais proporcionam uma imersão mais direta e interativa nas temáticas essenciais para servidores que buscam se destacar

A Escola do Governo (Egov) está com inscrições abertas para sete cursos presenciais até o dia 24 deste mês, oferecendo cursos que buscam impulsionar as trajetórias profissionais dos participantes.

Os cursos presenciais proporcionam uma imersão mais direta e interativa nas temáticas essenciais para servidores que buscam se destacar em suas áreas de atuação. O curso de elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência é importante para aqueles envolvidos em processos de planejamento e execução, enquanto no curso Feliz Ano Novo são exploradas estratégias para um 2024 planejado.

O curso sobre medidas preliminares de tomada de contas especial (TCE) é destinado a profissionais do Executivo local envolvidos na fiscalização e responsabilidade financeira. Além disso, o treinamento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) oferece habilidades práticas para otimizar a gestão documental e promover eficiência no ambiente de trabalho.

“É com entusiasmo que oferecemos cursos presenciais que vão além do ensino convencional, proporcionando um aprofundamento valioso nas demandas públicas do Distrito Federal em 2024. A escola está comprometida em fomentar cada vez mais a trajetória dos servidores, capacitando-os com as habilidades necessárias para se destacarem no cenário profissional atual”, afirma a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

Serviço

→ Inscrições neste link

→ Modalidade: Cursos presenciais

1) Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência

2) Feliz ano novo – estratégias para um 2024 planejado

3) Gestão e fiscalização de contratos

4) Lei de Licitações e Contratos – lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

5) Medidas preliminares de Tomada de Contas Especial (TCE)

6) Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar

7) Media training

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Período de realização: do dia 29 deste mês a 2 de fevereiro.

*Com informações da Egov