Incêndio atinge galpão de material reciclável em Luziânia

Na tarde do último domingo (30), um galpão de material reciclável localizado no polo industrial de Luziânia, Goiás, pegou fogo, gerando uma resposta conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).



Os bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram um cenário crítico, com intensas chamas e uma densa fumaça negra que emanava do galpão. O edifício armazenava coque, um derivado de petróleo utilizado como combustível em fornos de alta temperatura, e o fogo já havia se espalhado para os arredores.



As equipes de bombeiros imediatamente iniciaram as ações de combate ao incêndio, utilizando técnicas e táticas para isolar o fogo e evitar que ele se propagasse para edificações adjacentes. A rápida e coordenada resposta visava conter a disseminação do incêndio, que avançava de maneira rápida e violenta devido à grande quantidade de material combustível presente no galpão.



Devido à natureza do material combustível, a operação de combate ao fogo estava prevista para durar várias horas, permanecendo sob a responsabilidade do CBMGO.



O CBMDF e o CBMGO destacaram a importância da cooperação mútua em situações de emergência, ressaltando que essa parceria tem sido eficaz em diversas ocorrências operacionais ao longo dos anos. O local do incêndio ficou aos cuidados do CBMGO, que continuou os trabalhos de rescaldo e monitoramento para garantir a segurança da área.