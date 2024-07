CBMDF é acionado após incêndio em edifício no Recanto das Emas

Na manhã do último domingo (30), um incêndio em um edifício multiuso localizado na QR 802, na avenida principal do Recanto das Emas, assustou os moradores da região.



Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um incêndio no terceiro andar da edificação. A parte superior do prédio, que continha grande quantidade de material combustível como livros, móveis e tecidos, foi completamente tomada pelas chamas. Os andares inferiores não foram afetados pelo fogo.



As equipes de intervenção imediatamente desligaram a energia elétrica do imóvel e iniciaram o combate ao incêndio. Foram realizadas ações de contenção, extinção do fogo, ventilação e rescaldo. A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.



A Defesa Civil esteve no local e decidiu interditar o terceiro andar do edifício devido ao risco estrutural. Felizmente, não houve registro de vítimas.