Equipes de candidatos discutem em Santa Maria

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma troca de acusações e xingamentos entre os grupos

As equipes dos candidatos a deputado federal Coronel Neviton (PSD) e a deputado distrital Paulo Roriz (PTB) e cabos eleitorais da candidata a deputada distrital Jaqueline Silva (Agir) protagonizaram uma discussão acalorada na tarde de ontem (24), em Santa Maria.

Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado pela própria equipe de Neviton e Roriz, é possível ver uma troca de acusações e xingamentos entre os grupos.

“Nós não demos dedo! Uma senhora da equipe [da candidata] que tava dando dedo. Vamos fazer uma campanha limpa!”, uma mulher grita no vídeo.

Veja o vídeo:

Durante a discussão, ainda é possível ver o momento em que um ovo atinge o trio elétrico da equipe. Segundo a assessoria da candidata, ao ouvir as provocações do grupo, moradores simpatizantes teriam reagido e atiraram ovos no carro.

Ainda que não especifique em nota e não dê para ouvir no vídeo quais ofensas foram feitas, a assessoria de Jaqueline afirma que foi registrado um boletim de ocorrência pelas falas e ataques classificados por ela como “machistas e extremamente ofensivos”.

A reportagem tentou contato com os candidatos Coronel Neviton e Paulo Roriz, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.