Equipes concluem retirada de gramado antigo do Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho

O Estádio Augustinho Lima entrou em uma nova fase de revitalização. Após a autorização oficial dada no início do mês — em cerimônia acompanhada pelo governador Ibaneis Rocha — começaram as intervenções que vão modernizar um dos espaços esportivos mais tradicionais de Sobradinho. Nos últimos dias, equipes da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), com apoio do programa GDF Presente e da Novacap, concluíram a remoção completa do antigo gramado, etapa inicial do processo. A arena, que abriga o Sobradinho Esporte Clube e já revelou diversos talentos do atletismo, passa agora pelos ajustes necessários para retomar sua vocação esportiva com estrutura renovada.

“Nosso trabalho foi retirar toda a cobertura antiga de grama velha — em decomposição —, terra, areia e lixo, e colocar para fora para que a empresa licitada consiga fazer o trabalho dela de implantar o novo campo de grama”, explicou o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves.

“A retirada da base do antigo gramado do Estádio Augustinho Lima marca uma etapa importante do processo de revitalização do espaço. Esse avanço é resultado do trabalho integrado de todo o Governo do Distrito Federal, que vem unindo esforços para garantir qualidade e agilidade nas entregas à população. Com o solo preparado, daremos início à instalação do novo gramado e da pista de corrida, devolvendo à comunidade de Sobradinho um equipamento esportivo moderno e totalmente renovado”, emendou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Durante a retirada da grama, foram removidos 120 caminhões de materiais. Esta primeira etapa da obra será executada pela empresa CAP Paisagismo e prevê a instalação do novo gramado e dos sistemas de drenagem e irrigação. O investimento é de R$ 1,8 milhão.

O estádio também terá restaurada a pista de atletismo, de onde saíram nomes como o medalhista olímpico e mundial Caio Bonfim, da marcha atlética, e o velocista Vinicius Galeno, medalhista nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. O investimento em todas as etapas da reforma será de R$ 4,4 milhões.

