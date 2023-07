Equipe multidisciplinar de Planaltina cumpre critérios que garantem certificação de Hospital Amigo da Criança

O grupo de servidores tem a finalidade de apoiar o aleitamento materno e promover a saúde integral da criança e da mulher

Quem passa pelos corredores do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) facilmente consegue ver nas paredes informativos com os dez passos para o aleitamento materno. A informação não é apenas um cartaz, mas parte das exigências cumpridas no local para ter o credenciamento na Iniciativa de Hospital Amigo da Criança (IHAC), habilitação concedida pelo Ministério da Saúde.

Para manter o título, o HRPl conta com o trabalho desenvolvido por uma comissão permanente. O grupo de servidores tem a finalidade de apoiar o aleitamento materno e promover a saúde integral da criança e da mulher, incentivando práticas como a assistência humanizada, escolha da posição no momento do parto, acompanhamento do filho durante a internação e o direito da gestante de ter um acompanhante antes, durante e após o parto, por exemplo.

A técnica em enfermagem Tatiane Vitorino atua na maternidade e destaca o papel fundamental da iniciativa para a assistência realizada na unidade hospitalar. “A comissão visa, principalmente, o bem-estar e a saúde dos pacientes, levando conhecimento às mães e aos pais sobre aleitamento materno”, afirma a profissional, que integra a comissão permanente há um ano.

Reconhecimento

O selo de qualidade destina-se aos hospitais que cumprem os dez passos para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de atender à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL). Para o credenciamento, é necessário também dar acesso livre aos pais de bebês graves ou potencialmente graves, seguindo os “Cuidados Amigo da Mulher”, que é o direito ao acompanhante de livre escolha em todas as etapas do parto.

O HRPl possui a habilitação desde 1996 e a última avaliação ocorreu em 2022. “Além da comissão bem abrangente, outro diferencial para a habilitação foi a direção do hospital, que esteve envolvida e apoiou a iniciativa. A atuação dentro dos critérios da IHAC tem que ser trabalhada no dia a dia”, enfatiza a presidente da comissão permanente, Fernanda Viana.

A avaliação para o credenciamento ocorre a cada três anos. Mas, anualmente, a unidade hospitalar monitora o cumprimento dos critérios de forma efetiva. Disponibilizar treinamento também faz parte das obrigações que o reconhecimento exige. As capacitações ocorrem de forma presencial e à distância. Em junho, por exemplo, foi realizado um curso presencial abordando questões relacionadas à mãe e ao bebê.

Uma das participantes foi a enfermeira Bárbara Caixeta. “Através do conhecimento fornecido durante o curso, os servidores tornam-se multiplicadores do conhecimento e isso leva melhorias ao cidadão”, elogia.

O hospital que possui o selo de qualidade recebe mais recursos federais. O valor derivado do título Hospital Amigo da Criança é proporcional ao número de partos ocorridos. O HRPl já realizou mais de 900 partos até maio deste ano.

Além de Planaltina, o Centro de Parto Normal de São Sebastião também já renovou a certificação. São ainda Hospitais Amigo da Criança: as unidades Regionais da Asa Norte (Hran), de Brazlândia (HRBz), de Ceilândia (HRC), do Gama (HRG), de Sobradinho (HRS), e de Taguatinga (HRT) e o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), além do Hospital Universitário de Brasília (HUB), que tem pactuações com a Secretaria de Saúde (SES-DF) para realizar partos.

Equipe multidisciplinar

O trabalho da comissão é feito por uma equipe composta por profissionais de diversos setores, como enfermagem, ginecologia e obstetrícia, maternidade, neonatologia, centro obstétrico, núcleos de nutrição e dietética, banco de leite, qualidade e segurança do paciente, além das áreas de serviço social, nutrição e gerência de assistência multidisciplinar e apoio diagnóstico.

Para a nutricionista Marina Biaggini, as ações da comissão refletem também na qualificação profissional. “A IHAC é desafiadora porque é um trabalho que envolve toda a equipe do hospital, além de fazer com que estejamos sempre buscando atualizações e aperfeiçoamento no trabalho”, declara.

A médica e chefe do Banco de Leite Humano do HRPL, Cláudia Oliveira, afirma que os integrantes do grupo se encontram uma vez por mês para buscar soluções conjuntas. “A comissão é um espaço de debates com outras áreas. Dessa forma, é possível alinhar e padronizar questões do dia a dia que ocorrem nos atendimentos. Isso melhora e acelera a informação, é uma troca de conhecimento”, explica. Os membros atuam de forma voluntária.

Serviço

Um dos serviços da IHAC para a população é a possibilidade de realizar uma visita ao Bloco Materno-Infantil do HRPl. A visita deve ser agendada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, onde a gestante faz o pré-natal, e com a comissão permanente. Dúvidas sobre a visita podem ser sanadas pelo telefone (61) 2017-1350 ramal: 1256. Para outras informações, acesse: https://www.saude.df.gov.br/ihac-planaltina