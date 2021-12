Equipe Ambiental resgata mais de 20 aves no Itapoã

Dentre as aves resgatadas estavam um papagaio, oito canários da terra entre outros

Policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC) resgataram 24 pássaros silvestres em 10 casas no Itapoã, na manhã desta terça-feira (28). A equipe da PMDF confeccionou 10 Termos Circunstanciados de Ocorrência, um para cada proprietário das aves.

Dentre as aves resgatadas estavam um papagaio, oito canários da terra, seis baianos, três coleirinhos, um tico-tico rei, uma patativa, um periquito de encontro amarelo, um corrupião, um pássaro preto e um sanhaço cinzento.