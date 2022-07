EPNB será interditada nesta sexta-feira (08) para concretagem de estacas do novo viaduto

O trecho fica entre a passarela e o balão do Corpo de Bombeiros e permanecerá fechado para a perfuração e concretagem das estacas de sustentação da plataforma

A Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no sentido Samambaia, será interditada a partir das 9h30 desta sexta-feira (8). Parte do acostamento e de uma das três faixas de rolamento serão comprometidas. O serviço faz parte da construção do viaduto do Riacho Fundo. O trecho fica entre a passarela e o balão do Corpo de Bombeiros e permanecerá fechado para a perfuração e concretagem das estacas de sustentação da plataforma.

Por sete dias, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), fecha a passagem de aproximadamente 100 metros para perfuração do solo e injeção de concreto que dará sustentação ao pilar da laje do viaduto.

Com isso, os motoristas que estiverem trafegando pelo lado direito da pista terão que mudar de faixa nesse trecho para só depois retornarem ao mesmo percurso. A interdição vai durar até sete dias. Na semana seguinte, após a liberação da faixa, o mesmo procedimento será feito na faixa da esquerda, de comprimento semelhante.

“Isso exigirá a atenção redobrada dos motoristas, já que qualquer intervenção na pista impacta o tráfego de veículos, principalmente em horários de pico e maior circulação”, afirma a engenheira do DER-DF, executor do contrato, Sandra Santos.

Das 225 estacas necessárias para concluir a fundação do viaduto do Riacho Fundo, 144 já foram concretadas até agora. Após esta fase, serão construídos os pilares e a laje do elevado. O investimento na construção do complexo viário é de R$ 22,3 milhões.

A construção do viaduto deverá colocar fim aos engarrafamentos diários na DF-075, beneficiando cerca de 90 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local, principalmente moradores do Riacho Fundo, de Samambaia, de Águas Claras, do Park Way, do Núcleo Bandeirante, de Taguatinga e de Arniqueira.

*Com informações de Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília