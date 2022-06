Envolvidos em tentativa de furto em agência bancaria são presos em flagrante

Nesta segunda, a PM prendeu em flagrante 7 suspeitos de participarem de uma tentativa de furto em uma agência bancária

Na madrugada desta segunda-feira, 13, policiais militares do 20º Batalhão prenderam em flagrante sete suspeitos de participarem de uma tentativa de furto em uma agência bancária que fica ao lado da administração regional do Paranoá.

Os detidos chegam ao local em um VW/Gol, cortaram a cerca de alambrado e depois entraram na agência do Banco Regional de Brasília (BRB) por uma janela. Neste momento a Polícia Militar foi acionada e equipes do 20º BPM chegaram rápido ao local.

Os policiais encontraram os suspeitos no teto da agência tentando fugir. Eles não resistiram a prisão e se entregaram. Nas proximidades da agência foi encontrado um VW/Gol que estava em apoio aos homens que estavam no banco. Três homens e uma mulher que estavam no carro foram detidos e uma munição calibre 38 foi apreendida.

O quadro de energia da agência estava desligado, explicando o motivo do alarme não ter disparado.

Os detidos foram levados à 6ª Delegacia para registro da ocorrência.