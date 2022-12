Entidades organizam maior plantio de árvores de Brasília com mais de 1000 mudas de espécies do cerrado

Ação ocorre no dia 15 de dezembro, na região da Aguilhada/DF, próxima a São Sebastião, contará com cerca de 200 voluntários

O cerrado é o berço das águas do Brasil e Sul-América e precisa ser preservado. Para cuidar deste bioma tão importante, o Instituto Limpa Brasil, em parceria com o Grupo Com Atitude, Instituto EcoCerrado, AMPASS e Malala Filmes, realiza a Jornada Sustentável do projeto Água Corrente, ação social e ambiental que ocorre nesta quinta-feira (15), às 8h, na região da Aguilhada/DF. A atividade prevê o plantio de mais de 1000 mudas para manutenção das nascentes com a participação de cerca de 200 voluntários.

Entre as espécies escolhidas estão várias tipos de ipês, como o ipê rosa, o ipê amarelo, o ipê roxo e o ipê branco, além de umburana, peroba, cagaita, aroeira pimenteira, jenipapo, copaíba e outras especies. A Aguilhada integra a bacia do Rio São Bartolomeu no Distrito Federal, abrigando várias nascentes e quatro córregos dos quais três nascem nessa região – o Quilombo, Gamelas e Aguilhada. O projeto Água Corrente ocorrerá próximo ao Ribeirão Cachoeirinha.

Durante a ação, haverá também um espaço de coleta de lixo e materiais recicláveis para destinação adequada para cooperativas. “Essa é uma iniciativa importante que contribui para o despertar da consciência da sociedade com relação ao descarte incorreto do lixo e plantio de árvores nos parques, escolas públicas e áreas degradadas onde tem como objetivo prático recuperar minas e nascentes”, comenta Marta Rocha, co-fundadora do Limpa Brasil.

Com patrocínio do Instituto Sabin e Sabin – Medicina Diagnóstica, o mutirão conta com a participação dos alunos da Escola Classe Aguilhada e da comunidade local para essa ação. Voluntários interessados também podem participar e somar forças na empreitada. A organização dará suporte com lanche e orientação sobre o plantio.

Serviço:

Água Corrente – Mutirão de Plantio

Quando: dia 15 de dezembro, às 8h

Onde: Aguilhada e Nova Betânia – área rural próximo a São Sebastião – BR 251, Km 34/35, Rua 05, referência Ribeirão Cachoeirinha, Colônia Agrícola Aguilhada, São Sebastião/DF, CEP 71.693-994,

Informações: Instagram.com/comatitudegrupo