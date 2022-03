Entidades de síndicos prestam apoio a vítima de ataque de professor de boxe

Wahby Khalil está internado em UTI, no hospital Santa Lúcia, após levar um soco por chamou a atenção do professor pelo barulho causado por um saco de pancadas

Após desenvolver hemorragia cerebral por ataque de um professor de boxe, em um condomínio localizado em Águas Claras, o síndico do local, Wahby Abdel Karim Khalil, 42 anos, recebeu apoio da categoria nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (18), o Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC), a Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (ABRASSP), a Associação dos Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (ASSOSÍNDICOS/DF) e o Grupo de Síndicos de Águas Claras, manifestaram o repúdio à ação de violência do personal trainer e professor de educação física Henrique Paulo Sampaio Campos, autor do soco que derrubou o síndico, causando contusões e hemorragia no cérebro, que pode provocar convulsão e meningite.

A vítima está internada na unidade de terapia intensiva (UTI), no hospital Santa Lúcia. O caso aconteceu na quinta-feira (17). Khalil chamou a atenção do professor pelo barulho causado por um saco de pancadas instalado na academia do local.

Um vídeo do momento da agressão registrou a discussão entre Khalil e o suspeito identificado como Henrique Paulo Sampaio Campos. Um funcionário da academia onde o vídeo foi captado acompanha a discussão. Ele tenta intervir, mas é impedido por ameaças.

O caso investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é tratado, até o momento, como lesão corporal. O suspeito está foragido.

Confira a nota:

O Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos – INCC, a Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios – ABRASSP, a Associação dos Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal – ASSOSÍNDICOS/DF, o Grupo de Síndicos de Águas Claras, manifestam o seu veemente o seu repúdio à ação de violência perpretada pelo personal trainer e professor de educação física Henrique Paulo Sampaio Campos, pelo trágico episódio de intolerância, desrespeito ás regras do condomínio e agressão ao Síndico Wahby Khalil do Condomínio Residencial Luna Park, na Quadra 301 de Águas Claras.

As entidades citadas acima, consideram inaceitável a conduta prepotente, arrogante e agressiva do morador do condomínio. É intolerável que um professor proceda com um soco, combinado com truculência, desrespeito e falta de civilidade se colocando acima da lei, agredindo física e moralmente o Síndico do Condomínio.

As entidades entendem que todo o condômino tem o direito de se manifestar livremente nas assembleias, no livro de ocorrências do condomínio ou nos canais apropriados, porém não podemos admitir que síndicos que atuam para manter a ordem, cuidar do condomínio, buscam fazer cumprir a convenção e o regimento interno da edificação se tornem alvos de qualquer grau de intimidação, violência ou do cerceamento ao seu trabalho.

É necessário apoio incondicional aos gestores condominiais, como Wahby Khalil, para que eles possam cumprir sua função de manter o equilíbrio financeiro, ordem, segurança e limpeza do condomínio, sem correr o risco de serem agredidos verbal, física ou moralmente.

Atitudes como esta incitam a violência e o desrespeito aos gestores condominiais e tornam-se mais graves porque Henrique Paulo Sampaio Campos, é um professor e profissional da educação física, devendo dar exemplo de cidadania, paz, serenidade, e respeito as normas condominiais.

Rogamos pela pronta recuperação do Síndico Wahby Khalil, do Condomínio Residencial Luna Park, que está internado na UTI e com hemorragia cerebral. Por isso os nossos corações, as nossas e as nossas energias positivas estão com Wahby Khalil. Pois sabemos que ele terá as forças necessárias para superar essa adversidade e em breve estará de volta a sua casa, a suas atividades laborais e ao trabalho no condomínio. Tudo não passará de uma amargura passageira.

Deste modo, as entidades acima repudiam as agressões do personal trainer Henrique Paulo, e colocamos o corpo jurídico e psicológico das entidades citadas acima, à disposição do Condomínio Residencial Luna de Águas Claras para medidas protetivas em favor da vítima, e para ações de lesão corporal, injuria real, ameaça, dano moral e representação na Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF7/DF, pedindo sua exclusão dos quadros por inidoneidade moral.

Não poderemos compactuar com esse tipo de prática, razão pela qual, também exigimos procedimentos de denúncia ao agressor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, com punição exemplar ao agressor Henrique Paulo Sampaio Campos.

Brasília-DF, 18 de março de 2022.

PAULO ROBERTO MELO

Presidente do Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos – INCC

DAVI SHAMBALLA SILVA BRUSSOLO

Presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios – ABRASSP

EMERSON FERREIRA TORMANN

Presidente da Associação dos Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal – ASSOSÍNDICOS/DF

HOTO SPIRIDIÃO DO REGO BARROS

Coordenador do Grupo de Síndicos de Águas Claras