Energia suspensa na região norte do DF nesta segunda (31), para serviços

O sistema elétrico passará por novas construções de rede, e o desligamento é para garantir a segurança da população e dos profissionais

O fornecimento de energia será interrompido em Brazlândia, no Lago Norte e em Sobradinho II nesta segunda-feira (31). O sistema elétrico passará por novas construções de rede, razão pela qual o desligamento é necessário para garantir a segurança da população e dos profissionais envolvidos nesses trabalhos.

Em Brazlândia, a suspensão vai afetar as glebas 3/371 e 3/372 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, das 8h30 às 11h30. Já em Sobradinho II, a falta de energia segue até as 16h nas ruas 4 e 5 do Núcleo Rural Lago Oeste.

No mesmo horário, a energia será desligada em diversas regiões do Lago Norte: chácaras 27, 27-A e 30 do Balão do Torto; chácaras 5, 29, 33 e São Mateus, do Núcleo Rural Boa Esperança II e chácaras 2, 9, 12, 27, 30, 34, do Núcleo Rural Granja do Torto, além de Alto das Pedras, Bastos, Darly, Igarapé, Luiz, Santa Efigênia, São Francisco, Casa 03, Chácara Caminho do Meio e Km 01.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília