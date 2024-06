Endereços em Planaltina e Recanto das Emas sem energia nesta terça (4), para manutenção

Nesta terça-feira (4), haverá desligamento programado para serviços de manutenção da rede elétrica em endereços de Planaltina e do Recanto das Emas. A interrupção dos serviços é necessária para garantir a segurança dos profissionais que realizam os trabalhos e da população.

Em Planaltina, a suspensão da energia será realizada das 10h às 16h, na DF-128, altura do km 05, e no bairro Quintas do Vale Verde, chácaras 205, 206, 212, 215, 223, 225, 240, 241 e 242. Na ocasião, será feita a poda de árvores.

No Recanto das Emas, a manutenção da rede elétrica ocasionará o desabastecimento temporário de energia, das 9h às 15h, na ADE Quadra 200, conjuntos 01 e 02.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília