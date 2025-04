Encontro reúne candidatos ao Conselho de Juventude do Distrito Federal

Na tarde desta segunda-feira (14), foi realizada a apresentação oficial dos candidatos habilitados a uma das seis vagas do Conselho de Juventude (Conjuve-DF). A etapa do processo eleitoral foi realizada no auditório da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ-DF).

Pela primeira vez, os jovens do DF poderão escolher diretamente seus representantes, em um marco histórico que marca os 12 anos de criação do conselho. “A proposta de uma eleição direta, aberta à escolha da sociedade, consolida o seu valor democrático”, destacou o titular da SEFJ, Rodrigo Delmasso.

Para Matheus Diniz, representante da Secretaria Nacional de Juventude, a ampliação da participação social representa um avanço importante para os jovens: “É um espaço muito rico, não só pela experiência que o eleito vai acumular ao longo dos dois anos, mas também pela oportunidade de influenciar os rumos da política pública de juventude no DF, pois os jovens enfrentam desafios enormes”.

Ao todo, 19 candidatos foram habilitados a concorrer a uma das vagas. A estudante Gabriela Marques, 20 anos, é uma das candidatas, e destacou a importância do canal de comunicação aberto pela Secretaria para escuta ativa e aprimoramento do processo. “Fico muito feliz que o GDF esteja promovendo esse espaço de opinião, participação e escuta dos candidatos, para implementar as melhorias necessárias”, pontuou.

Além dos membros da sociedade civil, o Conjuve conta com nove representantes do poder público, conforme estabelecido pela Lei nº 7.529/2024.

Ao final do evento, o secretário Delmasso antecipou que, após a posse dos eleitos ao Conjuve, será iniciado o processo de escolha dos representantes dos Conselhos Regionais de Juventude das 33 regiões administrativas do DF, com previsão de início já no segundo semestre deste ano.

As fases do processo eleitoral do Conjuve-DF, desde as inscrições até a divulgação dos resultados, serão publicadas no site oficial da Secretaria da Família e Juventude, garantindo total transparência. Para outras informações, a SEFJ-DF disponibiliza os seguintes contatos: o telefone (61) 3313-5949, o e-mail: [email protected] e o WhatsApp: (61) 99105-3027.

Confira as etapas restantes do Conjuve-DF:

· Campanha eleitoral: 17 de março a 27 de junho

· Data da eleição: 28 de junho

· Divulgação dos resultados: até 4 de julho

· Posse dos eleitos: 12 de agosto

*Com informações da Agência Brasília