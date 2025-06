Encontro regional inicia preparação para a 16ª Conferência Distrital de Assistência Social 

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF) deram início, nesta quinta-feira (12), à primeira conferência regional de assistência social, realizada no Centro de Convivência (Cecon) Mozart Parada, em Taguatinga. Ao todo, serão oito encontros regionais para discutir as prioridades da política de assistência social no DF, servindo como fase preparatória para a 16ª Conferência Distrital sobre o tema, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro.

O encontro reuniu representantes das regiões administrativas do Centro-Oeste ー Vicente Pires, Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira. Até agosto, ainda estão programadas conferências para as demais regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste, Central, Sudoeste e Centro-Sul.

“Este é o momento em que o governo e a população se reúnem para discutir propostas que aprimorem a política de assistência social”, destaca a secretária substituta de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo. “É por meio dessa colaboração que podemos implementar ações efetivas que atendam à realidade do Distrito Federal”, acrescenta.

O evento contou com a participação de membros do Conselho de Assistência Social do DF, órgão colegiado vinculado à Sedes e responsável pela coordenação da política de assistência social. Estiveram presentes também outros representantes do governo, da sociedade civil, usuários, trabalhadores, além de entidades e organizações que atuam na área da assistência social.

A programação incluiu debates sobre os eixos da conferência, apresentação das características das regiões administrativas do território Centro-Oeste e a eleição dos delegados para a 16ª Conferência Distrital de Assistência Social. Também houve apresentação cultural, além de almoço e lanche da tarde para os presentes.

“Trata-se de importante espaço de diálogo democrático e participação social, que possibilita revisitar a trajetória, reafirmar princípios e planejar ações que assegurem a oferta de uma proteção social mais assertiva no Distrito Federal”, Raqueline Neves, subsecretária substituta de Assistência Social.

Confira o cronograma das conferências regionais

⇒ Região Centro-Oeste (Vicente Pires, Taguatinga, Águas Claras e Arniqueira) – 12/6, no Cecon Mozart Parada, Taguatinga

⇒ Região Central (Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte e Varjão) – 30/6, na EAPE, Asa Sul

⇒ Região Sudoeste (Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Água Quente) – 11/7; local a definir

⇒ Região Centro-Sul (SIA, SCHA-Estrutural, Núcleo Bandeirante, Guará, Park Way e Candangolândia) – 19/7; local a definir

⇒ Região Oeste (Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia) – 25/7; local a definir

⇒ Região Norte (Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga e Fercal) – A definir

⇒ Região Sul (Gama e Santa Maria) – 22/8, no IFB Gama

⇒ Região Leste (São Sebastião, Jardim Botânico, Itapoã e Paranoá) – 30/8; local a definir

*Com informações da Sedes