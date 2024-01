Encontro dos Amigos dos Parques e das Trilhas Ecológicas é realizado no DF

A iniciativa renova compromisso do GDF com a preservação do meio ambiente

Neste sábado (27), o Movimento de Apoio ao Caminhos do Planalto Central (CPC) promoveu o II Encontro dos Amigos dos Parques e das Trilhas Ecológicas do DF, na região do CAUB I, localizada no Riacho Fundo II. O evento reuniu ciclistas, caminhantes, cavaleiros, educadores, ambientalistas e lideranças das comunidades.

Na oportunidade, o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, assinou a portaria designando representantes do Comitê Técnico do Sistema Distrital de Trilhas, cuja função é apoiar a Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF) na implementação das Trilhas Ecológicas do DF, em conformidade com a Lei 6.892/2021.

A programação do evento incluiu uma série de atividades ao ar livre, proporcionando aos participantes a oportunidade de explorar as Trilhas da ARIE Granja do Ipê e conversar sobre a defesa dos parques e das águas, considerando a importância das trilhas ecológicas.

Para Gutemberg Gomes, o encontro representa um passo significativo para a promoção da consciência ambiental. “Estamos confiantes de que esta iniciativa contribuirá para a preservação das trilhas ecológicas e valorização de nosso patrimônio ambiental, além de incentivar a prática de atividades ao ar livre e em contato com o meio ambiente, promovendo saúde ambiental e mental”, comentou.

De acordo com o subsecretário de Gestão Ambiental e Territorial da Sema-DF, Renato Santana, a formalização do Comitê Técnico é primordial para que o GDF obtenha subsídios técnicos para a implementação de ações que promovam a preservação ambiental. “São informações indispensáveis para o manejo adequado das trilhas e a promoção do ecoturismo responsável”, destacou.

Segundo um dos coordenadores do projeto Caminhos do Planalto Central, João Carlos Machado, o aspecto mais importante da formalização deste comitê é a criação de uma política pública que reconheça as trilhas ecológicas como equipamentos de proteção ambiental, de conservação, de promoção da saúde, de geração de emprego e renda nas comunidades rurais e de valorização das Unidades de Conservação.

Na última quinta-feira (25), a Sema-DF publicou, no Diário Oficial do DF (DODF), a Portaria nº 5 de 2024, instituindo o Comitê Técnico Permanente do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas, em conformidade com a Lei 6.892/2021.

Em 2021, Caminhos do Planalto Central (CPC) tornou-se um Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas, com aproximadamente 400 km que corta o Distrito Federal e compõe a “Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso (Rede Trilhas)”. Foi incorporado ao GDF por meio da lei Distrital 6.892/2021, que estabelece o dispositivo de “Trilhas Ecológicas”.

