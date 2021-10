Empresário de 23 anos é vítima de latrocínio em Taguatinga

Gabriel Benamor estava em seu carro, quando dois assaltantes o abordaram e atiraram. Jovem passou por cirurgias, mas não resistiu

O empresário Gabriel Benamor, de 23 anos, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), neste sábado (2), na QNF, em Taguatinga Norte. Gabriel estava em seu carro, por volta de 9h, quando foi abordado por dois assaltantes. Em determinado momento, os homens atiraram.

Amigos do empresário ouviram os tiros e encontraram Gabriel já no chão. Ele chegou a ser levado ao Hospital Anchieta, onde passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O tio de Gabriel usou a conta do empresário no Instagram para confirmar a morte. “Pedimos paciência e compreensão de todos nesse momento de imensa dor de família e amigos”, disse Dalton, parente do jovem.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. A Polícia Militar (PMDF) não repassou informações sobre o crime. A Polícia Civil (PCDF) deve investigar o caso.