Professora de Ceilândia morre vítima da covid-19

Cleudiliz de Oliveira já havia sido vacinada, mas foi infectada após o retorno presencial; Sinpro-DF critica “descaso das autoridades”

A professora Cleudiliz da Cruz Rodrigues de Oliveira, 47 anos, morreu vítima da covid-19. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) confirmou o óbito neste sábado (2).

Segundo o Sinpro-DF, Cleudiliz já havia sido vacinada com duas doses, mas acabou sendo infectada após o retorno às aulas presenciais e não resistiu. O sindicato atribui a morte à covid e ao “descaso das autoridades, que fingem não ver as histórias perdidas por consequência de seu desprezo pela vida do povo”.

“Ela adoeceu após o retorno presencial, mesmo depois de ter sido imunizada com duas doses de vacina. Infelizmente, nem todos os que a cercavam estavam imunizados, e ela acabou sendo vitimizada por essa terrível doença”, diz o Sinpro-DF em nota.

Cleudiliz deixa o marido e uma filha de 6 anos. “Deixa também muitos amigos, colegas e familiares inconsoláveis. A diretoria colegiada do Sinpro lamenta profundamente sua precoce partida, e se compromete a honrar sua memória e sua luta. Professora Cleudiliz: presente”, finaliza o sindicato.