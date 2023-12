Empresa fornece cardápio especial em hospitais públicos do DF

Empresa responsável já havia feito a ação no Natal e, agora, repetirá a dose no Ano Novo

Depois do sucesso da iniciativa de oferecimento de uma ceia de Natal e um almoço especiais para os trabalhadores e pacientes dos hospitais públicos do Distrito Federal, a WB Nutri, responsável pelo fornecimento de alimentos para a rede pública de Saúde do DF e para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) resolveu repetir a dose no Ano Novo. A empresa vai fornecer, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, pratos especiais para os pacientes mediante análise nutricional conforme o estado de saúde de cada um.

A iniciativa é inovadora em Brasília e está sendo implantada como forma de dar um espírito mais de confraternização e união ao trabalho desenvolvido nesta época do ano junto à população atendida pelos hospitais públicos. Também foi uma forma encontrada pela WB Nutri de agradecer aos bons serviços prestados pelos trabalhadores, conforme explicou o coordenador da empresa, Waldenes Barbosa. “O período é de paz e confraternização e não poderíamos ficar de fora desse momento.”

Os cardápios para os pacientes envolvem alimentos como mix de folhas, seleta de legumes, almôndegas ao pomodoro, arroz com lentilhas, feijão carioca, brócolis refogado, pudim de leite, saladas de frutas e sucos. Entre as sobremesas, torta de abacaxi e pudim de leite. Já para os funcionários, as refeições são mais complexas e compõem salpicão de presunto, pernil à Califórnia, ave especial ao molho de ervas, batata rústica e outros pratos. Não será permitida bebida alcoólica.