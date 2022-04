Empregos no DF: Bares, restaurantes e lanchonetes estão em busca de profissionais

Para concorrer a uma delas, é preciso experiência na área e formação superior em tecnologia da informação

Cinco vagas para analista de sistemas oferecem o melhor salário desta quinta-feira (7) entre as oportunidades abertas nas agências do trabalhador: R$ 3.680, mais benefícios. Para concorrer a uma delas, é preciso experiência na área e formação superior em tecnologia da informação.

Outras quatro oportunidades buscam profissionais com formação em nível superior. São três para auxiliar de estoque e para concorrer é preciso estar estudando logística; a outra é para engenheiro civil, também estudante. As remunerações são, respectivamente, R$ 1,5 mil e R$ 1.212, mais benefícios.

A maior concentração de vagas, porém, está nos bares, restaurantes e semelhantes. Pouco mais de 40% das oportunidades são para barman e auxiliar, cozinheiro e auxiliar, churrasqueiro e pizzaiolo, totalizando 86 postos de trabalho abertos. Os salários ficam entre R$ 1.231 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília