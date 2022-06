Emprego no DF: são 138 oportunidades de trabalho nesta quinta

Ter ensino fundamental completo é requisito para se candidatar às vagas de empregado doméstico nos serviços gerais e auxiliar de limpeza

As 14 agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam 138 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (2). Há vagas para diversas funções, como vendedor, padeiro, motorista de caminhão e técnico de operação eletrônica. Para essas funções, os salários variam de R$ 1.212 a R$ 3.359,56.

Ter ensino fundamental completo é requisito para se candidatar às vagas de empregado doméstico nos serviços gerais e auxiliar de limpeza, ambas no Lago Sul, e ajudante de motorista, no Guará, cujo ordenado para esta vaga é de R$ 1.225 mais benefícios.

O ensino médio completo é cobrado para os cargos de cuidador de idoso, gerente operacional e mecânico de veículos automotores. Para essas funções, são cinco vagas no Setor de Mansões, uma em Planaltina e uma em Taguatinga Sul, com salários de R$ 1.212, R$ 1,8 mil e R$ 2.250, respectivamente.

Quem tem nível superior completo pode se candidatar às vagas de fisioterapeuta, no Jardim Botânico, com salário de R$ 1.370, e supervisor de compras, no Gama, para quem é formado em administração, com salário de R$ 2,5 mil.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou em uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Johnny Braga, da Agência Brasília