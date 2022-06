Emprego no DF: quase 150 oportunidades

As oportunidades estão divididas entre 33 funções diferentes, com maior número de ofertas para os cargos de açougueiro (14)

Quem passar pelas agências do trabalhador nesta terça-feira (21) vai encontrar 149 vagas de emprego. As oportunidades estão divididas entre 33 funções diferentes, com maior número de ofertas para os cargos de açougueiro (14), fiel de depósito (14) e fiscal de prevenção de perdas (20).

As vagas de açougueiro são para trabalhar em duas regiões administrativas diferentes. Para disputar o cargo em Águas Claras é preciso ter o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.760. Já para concorrer ao posto na Candangolândia, não é preciso ter concluído o ensino fundamental. Neste caso, o pagamento é de R$ 1.596. Ambos exigem prática comprovada.

A oportunidade de atuar como fiel de depósito não exige experiência prévia – basta ter o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.355. Com um ordenado mais alto, no valor de R$ 1.565, a vaga de fiscal de prevenção de perdas também exige a conclusão do ensino médio. No entanto, a oportunidade requer experiência prévia.

Pessoas com deficiência podem disputar vagas de frentista (4) e de jardineiro (3). A primeira exige ensino médio incompleto, mas não pede prática comprovada. O pagamento é de R$ 1.358. Para trabalhar com jardinagem, não é preciso ter frequentado a escola nem atestar experiência. O ordenado oferecido é de R$ 2.050.

Além do salário, todas as vagas ofertadas pelas agências do trabalhador contam com outros benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília