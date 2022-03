Emater seleciona roteiros turísticos para o Projeto Experiências do Brasil Rural

O objetivo da ação é ampliar a oferta turística brasileira, por meio da inserção de produtos e serviços da agricultura familiar no mercado

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) lançou o edital que seleciona roteiros turísticos que contemplam empreendimentos de agricultura familiar, para a 2ª edição do Projeto Experiências do Brasil Rural.

O objetivo da ação é ampliar e diversificar a oferta turística brasileira, por meio da inserção de produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico do país.

Serão selecionados oito roteiros turísticos – sendo pelo menos um em cada região brasileira – pertencentes às cadeias agroalimentares do café, da farinha de mandioca, do mel e/ou da cachaça. Os roteiros classificados contarão com apoio técnico para estruturação dos destinos e empreendimentos, bem como a comercialização de produtos e serviços.

As inscrições começam no dia 7 de março e seguem até o dia 1º de abril. Para participar, o representante oficial do roteiro precisa preencher o formulário que será disponibilizado no link e enviar os documentos solicitados.

De acordo o cronograma do processo seletivo, a fase de habilitação ocorrerá do dia 4 de abril até o dia 22 do mesmo mês. Já a fase de classificação ocorrerá entre 25 de abril e 19 de maio. A lista final dos roteiros selecionados será divulgada no dia 20 de maio de 2022.

A iniciativa é resultado da parceria entre os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Turismo (MTur) junto à Universidade Federal Fluminense (UFF), que é a responsável pela execução das atividades.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, detalha o apoio ofertado aos roteiros durante o projeto. “Assim como no primeiro ciclo, os roteiros selecionados contarão com apoio técnico para estruturação dos destinos e empreendimentos, bem como a comercialização de produtos e serviços. Também estão previstas capacitações de empresários, empreendedores e produtores rurais para a criação ou aprimoramento de roteiros e experiências”, destaca.

O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Márcio Cândido, destaca que a presença predominante da agricultura familiar no meio rural brasileiro e o expressivo número de empreendimentos e atividades turísticas a ela vinculadas proporcionou o surgimento de uma forma complementar de renda para os agricultores.

“Ao conhecer a propriedade do agricultor familiar, o turista não consome apenas os serviços de hospedagem, alimentação e atrativos. Acaba adquirindo produtos artesanais e agropecuários produzidos por agricultores familiares, característicos da região visitada, gerando nova possibilidade de renda e agregando valor ao que é oferecido ao turista”, ressalta Cândido.

Atividades

Os roteiros selecionados serão contemplados com uma pesquisa diagnóstica, para identificar as potencialidades e os possíveis desafios ao trabalhar a agricultura familiar como diferencial competitivo. Com base no resultado da pesquisa, será elaborado um plano de ação e inovação para superar os principais gargalos observados em cada roteiro turístico.

Também estão previstas atividades de capacitação com produtores rurais, empreendedores e empresários, voltadas para a criação e o aprimoramento de roteiros de experiência que estejam aptos à comercialização.

Por meio das ações, a iniciativa buscará promover a inserção dos produtos da agricultura familiar nos bares, restaurantes, meios de hospedagem, lojas de artesanato e outros equipamentos que fazem parte dos roteiros.

Pré-requisitos

Para participar do processo de seleção, o roteiro turístico deve estar vinculado a uma das cadeias produtivas definidas pelo projeto (café, farinha de mandioca, mel e/ou cachaça). Também é preciso possuir pelo menos dois estabelecimentos da agricultura familiar, produzindo ao menos um produto das cadeias produtivas de interesse do projeto, com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) válida.

É necessário comprovar que o roteiro turístico, incluindo os empreendimentos da agricultura familiar, é comercializado, disponibilizando informações acessíveis do roteiro na web (website, redes sociais, notícias publicadas na web, dentre outros) e/ou apresentar folders ou outros materiais que comprovem que o roteiro já é divulgado e comercializado.

Outro pré-requisito é a apresentação de declaração de órgão oficial estadual ou municipal de turismo atestando a existência e o funcionamento do roteiro turístico. Todos os empreendimentos que compõem o roteiro devem estar situados nos municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro 2019-2021.

É indispensável que os participantes do projeto tenham acesso à internet para participarem das atividades, pois, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid–19, a maior parte das ações será realizada de forma virtual.

A quantidade de empreendimentos do roteiro não pode ser maior que 30, com no máximo 15 participantes da Agricultura Familiar das cadeias agroalimentares de interesse do projeto. As rotas inscritas também não podem ter participado da edição anterior do projeto e o roteiro deve estar situado em, no máximo, dois municípios vizinhos.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar as informações no site oficial do projeto ou entrar em contato com a equipe técnica da UFF pelo e-mail [email protected]

O Projeto Experiências do Brasil Rural é fruto de Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o MAPA e o MTur, em outubro de 2020, com o propósito de fomentar o turismo em áreas rurais do país, apoiando a promoção e a comercialização de produtos, serviços e destinos da agricultura familiar.

As informações são da Emater-DF