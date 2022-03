Resultado para os cursos dos Itinerários de Formação Profissional

A efetivação da matrícula deve ser feita nos dias 8 e 9 de março, das 9h às 17h, na unidade escolar que o estudante irá frequentar o curso

As matrículas para os cursos do Itinerários de Formação Técnica e Profissional (IFTP), do novo Ensino Médio, devem ser feitas nos dias 8 e 9 de março. O horário de matrícula será das 9h às 17h.

Dependendo da unidade escolar, as aulas só serão iniciadas nos dias 10 ou 11 de março.

O resultado das inscrições para vagas que ainda não haviam sido preenchidas já está disponível. No total, 529 vagas remanescentes foram disponibilizadas em 10 cursos.

Matrícula

A efetivação da matrícula deve ser feita nos dias 8 e 9 de março, das 9h às 17h, na unidade escolar que o estudante irá frequentar o curso. Mesmo sendo estudante da rede pública, a matrícula específica no curso é obrigatória.

Documentos

Para realizar a matrícula, o estudante deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade;

CPF;

Declaração de escolaridade;

Comprovante de residência;

Certidão de Nascimento ou de Casamento;

Duas fotos 3×4;

Carteira de Identidade do responsável legal;

CPF do responsável legal.

O Novo Ensino Médio tem o total de 3.000 horas podendo chegar a 3200 horas, se o Itinerário for Técnico-Profissional (IFTP). Os Itinerários são a parte flexível do currículo e equivalem a 1.300 horas.

São cinco Itinerários. Quatro deles correspondentes às áreas de conhecimento que trarão maior aprofundamento do campo de estudos. A escolha irá de acordo com os interesses do estudante.

No IFTP, o estudante poderá se matricular em um Curso Técnico oferecido pela instituição parceira de até 1200h juntamente com o Projeto de Vida (PV) de 200h. Este Itinerário tem como foco preparar o jovem para o mundo do trabalho.

Cada escola define quais itinerários vai ofertar e o estudante é obrigado a fazer pelo menos dois.

É permitido que o IFTP seja feito onde houver a oferta – seja em uma unidade da rede pública ou por meio de parcerias – e não necessariamente no espaço físico de sua escola.

As outras 1.800 horas do Novo Ensino Médio são obrigatórias para o estudante e correspondem à Formação Geral Básica (FGB), que abrange as mesmas quatro áreas do conhecimento.

*Com informações da Secretaria de Educação