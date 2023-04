Em três meses, mais de R$ 23 milhões para recuperar vias pavimentadas

Nos serviços executados pela Novacap, já foram utilizados quase 2 milhões de toneladas de massa asfáltica na recuperação

Trabalho de execução contínua, a manutenção nas vias pavimentadas de todas as regiões do Distrito Federal é intensificada no período chuvoso. De janeiro a março deste ano, foram investidos R$ 23.691.835 e aplicadas quase 2 milhões de toneladas de massa asfáltica na execução desses serviços.

Na tarde da última sexta (14), um buraco que oferecia riscos para os motoristas e pedestres na altura da 506 Norte foi fechado. Os reparos nas vias são executados pelas equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e das empresas terceirizadas para facilitar e melhorar a trafegabilidade de motoristas e pedestres, além de minimizar os riscos de acidentes.

“Com o tráfego intenso e a grande quantidade de água infiltrada no asfalto, é comum a abertura de buracos nas vias. Nosso trabalho é devolver a trafegabilidade e diminuir os riscos de acidentes”, resume a chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) da Novacap, Walquiria Marra Rodrigues.

Manutenção

O asfalto pode sofrer desgastes em decorrência de diversos fatores, como ação do tempo, exposição a intempéries, esforços provenientes do tráfego intenso de veículos e a própria deterioração da estrutura.

Segundo a chefe da Dimav, o trabalho de manutenção executado pela Novacap consiste em fazer reparos quando a análise técnica entende que a estrutura do pavimento não sofreu danos. “Nesse caso, não mexemos na estrutura, porque ela não foi impactada, mas eliminamos o risco de acidente”, explica.

Outra etapa é o recapeamento. Nessa fase é removido o pavimento e feito um novo revestimento asfáltico. “Geralmente [esses serviços] são executados em trechos maiores e a estrutura do pavimento está danificada, por isso a necessidade de retirar a capa asfáltica e a pista recebe uma nova camada”, detalha Walquíria.

Como acionar os serviços



Nas ações de reparo das vias, a Novacap é demandada pelas administrações regionais, pelas ouvidorias e pela própria comunidade, por meio de solicitações. Os registros podem ser feitos na Ouvidoria do GDF.

Pela internet, as manifestações podem ser registradas no Participa DF. Para acompanhamento, basta ter a senha de acesso ao sistema recebida no ato do registro da manifestação e o número do protocolo em mãos.

“Só lembramos a população que, recebida uma manifestação de buraco na via, um técnico se desloca ao local e realiza uma análise”, atenta a chefe da Dimac. “Recebemos muitas demandas, então fazer o registro não quer dizer que será imediatamente atendido. A nossa prioridade é o grau de risco de acidentes que o local gera para a população.”

Com informações da Agência Brasília