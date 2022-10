Em surto, mulher ateia fogo na própria casa com a família dentro

Vítima é portadora de transtornos psicológicos e estava em surto, segundo a PMDF

Uma mulher de idade não informada foi detida pela Polícia Militar (PMDF) após atear fogo na própria casa, em Ceilândia. O marido e os filhos dela estavam na residência no momento do incidente.

Segundo a PMDF, a mulher é portadora de transtornos psicológicos e estava em surto. Os militares foram à casa, na QNP 30, após vizinhos irem até um batalhão e informarem que a autora estava quebrando itens da residência.

Quando os policiais chegaram, as chamas estavam concentradas em um só cômodo. Eles adentraram a casa e prenderam a mulher. Ela foi levada à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

O marido conseguiu deixar o imóvel com as duas filhas ao perceber o incêndio. Uma das crianças tem 6 anos e é portadora de síndrome de down.

O vídeo abaixo mostra o momento em que a mulher é detida:

Quanto ao incêndio, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) conteve as chamas.