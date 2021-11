Em Sobradinho, populares tentam saquear caminhão de carne

A PMDF informou que equipes da Rotam se deslocaram para apoiar a viatura de área. Uma policial foi atingida no rosto por uma pedrada

Na tarde desta segunda-feira (29), um caminhão carregado de carnes tombou na BR 020, no Grande Colorado Sobradinho. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), populares tentaram saquear a carga do veículo.

A PMDF informou que equipes da Rotam se deslocaram para apoiar a viatura de área. Uma policial foi atingida no rosto por uma pedrada. A agente de segurança está em observação no hospital de Planaltina.

Mais de dez viaturas da PMDF estão no local. Os militares auxiliam a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no acidente.

