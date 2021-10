Em seis regiões, vai faltar luz. Confira se vai te afetar

Endereços terão serviço interrompido por segurança, para obras de melhorias na rede elétrica

Samambaia vai passar por uma extensão de rede elétrica, nesta sexta-feira (22), e em razão disso ficará sem energia em alguns endereços da cidade. O desligamento programado será das 9h às 16h, nas chácaras 7, 14 e Vila Verde da DF-280; nas chácaras 11 e 16 do Núcleo Rural Buriti Tição; em toda a fazenda Lage da Gibóia; e na chácara 12 do Núcleo Rural Samambaia.

Outras cinco regiões do DF também terão o fornecimento de energia interrompido por tempo determinado para serviços de melhorias na rede elétrica. Entre elas, o Riacho Fundo II, das 9h às 16h, afetando as chácaras de 1 a 3, 8, 11, 15, 26, 28 e 38 a 40 da Fazenda Sucupira, para manutenção preventiva com troca de poste.

Em Planaltina, o desligamento será de 9h às 16h30, afetando a BR-020 (Fazenda Toca da Raposa e Engenho Novo) e os núcleos rurais Pipiripau (chácaras 2 a 5), Taquara (lote 5 e AI 10) e Bonsucesso (chácaras 38 e 47). O motivo é a manutenção preventiva com poda de árvores.

No Lago Sul também faltará energia, das 9h às 13h, para manutenção preventiva com substituição de equipamentos da rede elétrica, afetando o Conjunto 14 da QI 9.

O Setor Veredas, em Brazlândia, receberá obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida. Com isso, ficarão sem energia as quadras de 4 a 6, das 9h às 16h.

Por fim, o desligamento em Sobradinho está previsto a partir das 9h30 até 15h30, afetando as NRs 807, 845 a 850, 852, 853, 855, 862, 863, 869, 871, 874, 875, 876, 890, 891, 904 e 905 da DF-150. A interrupção será para substituição de rede nua para rede compacta protegida.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.