Em Samambaia, Praça do Cidadão tem lâmpadas substituídas por led

Iluminação eficientizada traz segurança para a população da cidade

Em Samambaia (DF), a Praça do Cidadão da quadra 519 de Samambaia é palco recorrente de ações voltadas para a inclusão e cidadania. Agora, contando com nova iluminação completamente eficiente, que vai garantir segurança e menos gasto com iluminação para a cidade. Essa ação faz parte do plano de eficiência energética, que vem substituindo lâmpadas convencionais por LED.

Os moradores da 519, agora usufruem de uma iluminação moderna e econômica, um recurso destinado pelo Deputado Distrital Eduardo Pedrosa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais) investidos no programa de eficiência energética da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPÊS), cujo objetivo primordial é substituir quase 100% das lâmpadas até o final de 2022 em todas as regiões administrativas.

Mais modernas e econômicas, as lâmpadas de LED produzem uma luz branca, mais próxima à solar, o que aumenta a visibilidade das vias durante a noite e consequentemente traz mais segurança para os pedestres. “Inúmeros fatores contribuem para que a praça fosse contemplada, entre elas a segurança dos moradores. O trabalho vai continuar em vários pontos da cidade, em breve, Samambaia estará completamente iluminada” explica Gustavo Aires, Administrador de Samambaia.

Ivan Alves Ferreira, empresário do setor, conta que “Uma boa iluminação como essa, ajuda os moradores que acordam de madrugada para ir pro serviço, na nossa região, assaltos são frequentes, principalmente nas áreas escuras, com essa boa iluminação fica mais difícil para os assaltantes”.