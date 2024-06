Em respostas às críticas de deputados da oposição, Ibaneis anuncia que pretende contratar mais médicos

Durante a inauguração do campo sintético do Taguaparque, nesta terça-feira (04), o governador Ibaneis Rocha anunciou que enviará hoje à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um projeto de lei para contratação de mais médicos para a capital federal. O anúncio surge em resposta às críticas que o Governo do DF vem recebendo dos deputados distritais da oposição por conta da crise na saúde pública.

Em seu discurso, Ibaneis também criticou gestões passadas que estiveram à frente do GDF, e destacou que já foram investidos em sua gestão quase R$ 50 bilhões na saúde pública da capital federal. “Nós estamos tirando o atraso dos governos anteriores. Nós não podemos esquecer a desgraça que foi o governo do PT [com Agnelo Queiroz] e do Rollemberg [do PSB]. Todos têm que se lembrar disso porque não acontecia nada no DF”.

Foto: Carolina Freitas

“Hoje, nós fizemos inúmeras nomeações para a saúde do DF e também vou encaminhar mais um projeto de lei à CLDF pedindo autorização para contratar mais médicos para a nossa cidade. Conto com os nossos deputados distritais para a aprovação rápida desse projeto. Eu tenho certeza que nós vamos vencer as dificuldades porque temos uma coisa muito importante que é coragem para enfrentar os problemas. A nossa coragem valoriza a administração e o governo perante a população do DF”, comentou Ibaneis.

O governador reforçou que em breve será lançada a licitação para a construção do hospital de São Sebastião, sendo mais um reforço para a saúde do DF. “Mais uma unidade hospitalar para o DF, a de São Sebastião. Durante os governos do PT [com Agnelo Queiroz] e do PSB [Rodrigo Rollemberg] não foi construída nenhuma unidade hospitalar e agora nós vamos fazer quatro hospitais para poder atender a população cada vez melhor. Esses incompetentes não vão voltar mais ao governo do DF e podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando firme para garantir a vitória desse grupo político que está unido”, falou.

Ao ser questionado sobre a possível abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquéritos (CPI) na CLDF para investigar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Ibaneis disse que acompanha com preocupação: “Nós estamos acompanhando com bastante preocupação a instalação da CPI na CLDF porque o trabalho que o vem sendo feito pela Lucilene Florêncio [secretária da Saúde] e pelo Juracy Lacerda [presidente do Iges-DF] é um trabalho de excelência. Nós temos que reconhecer que temos um grupo muito grande de servidores na saúde que se dedicam, mas problemas acontecem, e nós não podemos pegar problemas pontuais e transformar em problemas políticos”.

“O que estamos vendo é a tentativa de politização de uma questão tão importante que é a saúde do DF. Parece que eles esqueceram o que o PT fez a frente da saúde do DF, com secretários presos e desvio de recursos. E também esqueceram que Rollemberg não fez nada pelo DF, principalmente na área da saúde. Nós recebemos a saúde em um período de pandemia e agora tivemos uma grande crise da dengue no DF e tudo isso atrapalha nosso sistema de saúde e enche os hospitais públicos e privados. Mas nós estamos dando respostas, basta ver a quantidade de servidores que já foram contratados somente neste ano. É muito maior a contratação na saúde no nosso governo do que em todos os outros que passaram no DF”, completou Ibaneis.

O requerimento para abertura da CPI da saúde na CLDF já soma oito assinaturas, dos deputados distritais: Fábio Félix (PSOL), Gabriel Magno (PT), Max Maciel (PSOL), Dayse Amarílio (PSB), Chico Vigilante (PT), Ricardo Vale (PT), ⁠Jorge Vianna (PSD) e Paula Belmonte (Cidadania). Para instalação, o documento precisa de ao menos 13 assinaturas. O presidente da Casa, o deputado Wellington Luiz, destacou que a instalação da CPI depende da conclusão ou retirada de outras comissões temporárias que estão em andamento na CLDF.

Na manhã desta terça-feira (04), o governador também nomeou 146 médicos, 20 enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem para reforçar o quadro da saúde pública do DF. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial (DODF) de hoje (04). Os novos profissionais se unem aos mais de sete mil já nomeados desde 2019. Nos últimos cinco anos, o GDF investiu em construções e revitalizações de hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs); aquisição de equipamentos; contratação de profissionais; contratação de cirurgias e enfrentamento da pandemia de covid-19.