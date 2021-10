Em Planaltina, PMDF salva bebê engasgado

Militares faziam patrulhamento de rotina, quando foram abordados por um casal. Segundo eles, a criança não conseguia respirar e estava com a pele roxa

A Polícia Militar (PMDF) salvou um bebê de apenas 26 dias de vida na noite desta terça-feira (26). O caso ocorreu na Avenida Marechal Deodoro, em Planaltina.

Um soldado apanhou o bebê e começou a fazer as chamadas manobras de Heimlich (técnica de primeiros socorros que desobstrui as vias respiratórias). A viatura levou a criança ao hospital e, no meio do caminho, ela voltou a respirar e retomou a cor normal da pele.