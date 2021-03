Em igreja no Lago Sul, Bolsonaro acompanha missa e é visto sem máscara

O presidente foi visto tirando fotos com simpatizantes, sem máscara. Bolsonaro estava acompanhado de escolta policial

O presidente Jair Bolsonaro saiu neste domingo (14) de sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, para uma “agenda privada”. O Presidente acompanhou uma missa, no Mosteiro São Bento de Brasília, no Lago Sul.

O presidente foi visto tirando fotos com simpatizantes, sem máscara. Bolsonaro estava acompanhado de escolta policial.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro convocaram carreatas pelo Brasil. Aliada do presidente, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) postou sobre a movimentação em suas redes sociais. Em Brasília, a carreata foi chamada para partir do Museu da República, a partir das 10h. “É por nossa liberdade”, disse um usuário no Twitter.

Segundo a deputada, as carreatas são para cobrar os governadores “pelo mau uso do dinheiro federal enviado para a saúde”, a falta de leitos, “destruição de empregos”, e “aumento abusivo” de impostos. Todos assuntos recentemente levantados por Bolsonaro, que vive novamente uma crise com governadores, os questionando pelo uso dos recurso federais, pelas medidas restritivas adotadas em razão da pandemia e pela forma de cobrança de tributos no combustível.

Manifestação na Esplanada

Os apoiadores do presidente realizaram uma carreata na Esplanada dos Ministérios, com críticas às medidas de restrições impostas pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Estiveram presentes carros, motociclistas e ciclistas, com bandeiras do Brasil penduradas. Muitos transeuntes estiveram no local, sem máscara ou usando-as de forma errada.

Os manifestantes deram uma volta na Esplanada após se concentrar no Museu da República. Em dois carros de som, eles criticavam a vacinação contra a Covid-19, o governador do DF, o PT e ministros da suprema corte.

Nesse sábado (13), o Brasil registrou mais 1.940 mortes em razão da pandemia, num momento em que a média móvel de óbitos semanal bateu recorde pelo 15º dia consecutivo.