Em homenagem ao Dia das Mães, HRSM promove dia de beleza

Buscando tornar o Dia das Mães uma data ainda mais especial, alegre e repleta de amor, a equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) realizou, nesta terça-feira (6), um dia de beleza para as mamães que estão internadas com seus bebês na unidade. Voluntárias do projeto Filhos do Brasil – Gama estiveram no hospital com profissionais de beleza que fizeram cabelo e maquiagem de todas as mães.

A fotógrafa Tati Araújo fez questão de registrar o momento com um lindo ensaio fotográfico das mamães sozinhas e com seus bebês. Ela sempre foi parceira da equipe da Utin e realiza ensaios temáticos na unidade.

“Meu coração fica cheio de gratidão em poder levar um pouquinho de amor para essas mães, porque é tão difícil ficar aqui dentro com a incerteza de como vai ser o dia de amanhã. É um trabalho que eu faço com todo carinho, com o intuito de trazer amor e esperança. E no Dia das Mães, uma data mais do que importante, que elas saibam que os bebês estão aqui sendo cuidados e que logo estarão em casa com elas”, afirma Tati.

Laisla Dutra, de 26 anos, é mãe da pequena Helena, de 16 dias, que nasceu prematura de 31 semanas. Ela amou as fotos e ficou surpresa com tamanha dedicação da equipe com as mamães. “Eu gostei muito deste momento, porque nos acolhe, distrai a cabeça e resgata a nossa autoestima. Amei as fotos e ficarão como boas lembranças”, afirma.

Angélica Ferreira, 26 anos, está internada no HRSM desde 27 de março. Deu à luz em 16 de abril a um casal de gêmeos, com apenas 26 semanas de gestação. Prematuros extremos e numa situação bem grave, apenas o menino sobreviveu. O pequeno Kauê hoje está com 29 dias e numa situação mais estável. Para ela, a ação da equipe fez toda a diferença para as mães.

“Foi algo que ajudou a entreter mais a gente. Quando estamos aqui, com nosso bebê internado e numa situação grave, ficamos com ansiedade, preocupação, estresse. Achei a iniciativa do Dia da Beleza muito legal e necessária, porque resgata a nossa autoestima. Nem passava pela minha cabeça passar o Dia das Mães aqui, mas aconteceu. O coração fica dividido, porque tenho outros dois filhos em casa, uma menina de 7 anos e um menino de 4 anos. Então, nos finais de semana, eu vou em casa, passar um tempinho com eles, dar atenção e matar as saudades”, relata.

Um dia de amor e cuidado

O Dia de Beleza foi organizado pela equipe da Utin, mas se estendeu também para as mamães que estão com seus bebês internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin), pois geralmente elas passam primeiro pela Utin.

“Para nós, esse momento aqui na unidade é muito importante, pois a gente tem buscado cada dia mais a humanização do cuidado aqui dentro da UTI neonatal. Recebemos voluntários aqui como a Tati, que é nossa parceira nos ensaios, e quando alguém vem com a ideia, nossa equipe vai sempre abraçar.

Existe o momento deles brilharem e existe o momento delas brilharem também. Essa semana, em especial, é delas, pois todos nós sabemos o valor e a importância das nossas mães em nossas vidas. Foi um evento realmente voltado para elas”, explica a chefe do Serviço de Enfermagem da Utin, Lorena Mendes.

Segundo ela, devido ao quadro clínico, a maioria dos bebês não pôde sair das incubadoras para fazer a foto tipo newborn, numa pose mais acolhedora e juntinho da mãe. Porém, foram feitas fotos individuais para que cada uma delas pudesse se enxergar linda, forte e resiliente. Ela destaca que a jornada de uma mãe de prematuro ou de Utin é cheia de desafios, emoções intensas e muita força e a equipe quer que todas as mamães saibam que não estão sozinhas, elas são vistas, admiradas por sua força e a equipe está disponível também para cuidar delas.

“Elas estão em um momento de grande vulnerabilidade, é um período difícil, são dias difíceis na Utin, elas não escolhem estar aqui, mas nós da equipe escolhemos e por isso, buscamos oferecer esses momentos de descontração para que esse período de internação se torne um pouco mais leve. Queremos levar esperança para essas mulheres incríveis que vivem dias de luta e esperança ao lado de seus pequenos guerreiros”, ressalta.

Ao término das fotos, houve um lanche para todas as mamães e entrega de lembrancinhas. A humanização no atendimento é um trabalho constante dentro das unidades geridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF), que preza para que os pacientes tenham a melhor experiência possível durante seu período de internação.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)