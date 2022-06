Em evento no Buriti, Ibaneis nomeia aprovados em diversos concursos públicos

Segundo o governador, essas nomeações de servidores são importantes para ajudar a população a sair do período de crise

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Na manhã desta terça-feira (28), o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou os decretos de nomeação dos aprovados em concursos públicos das secretarias de Desenvolvimento Social, Justiça e Mulher. O evento também empossou os novos servidores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Marcaram presença na cerimônia o vice-governador Paco Britto, o secretário de Economia, Itamar Feitosa, o deputado Hermeto e a deputada Celina Leão.

Segundo o governador, essas nomeações são importantes para ajudar a população a sair do período de crise. “As pessoas não procuravam os CRAS porque não tinham o que oferecer. Nós passamos por um período de crise, onde as pessoas empobreceram, e os programas sociais atendem milhares de famílias. Nós temos programas que tem credibilidade da população, eu falo isso porque vou às ruas quase diariamente. Hoje é um dia de festa, quero continuar a fazer mais nomeações”, afirmou.

Ibaneis ainda defendeu a esposa, a primeira-dama, que é secretária do Desenvolvimento Social, e vem sofrendo duras críticas devido às longas filas de pessoas esperando por atendimento nos CRAS.

Já o deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa do DF, falou sobre a importância da nomeação de novos servidores para cada secretaria e também para o SLU. “O pessoal da SLU deixa nossa cidade mais organizada e bonita, na justiça vão cuidar das pessoas, daquelas famílias que têm parentes com envolvimento com as drogas, o desenvolvimento social vai garantir o alimento na mesa, atendimento com maior dignidade, e na secretaria da Mulher, teremos um atendimento mais humanizado às mulheres”.

Flávia Arruda, deputada federal, que também estava presente, fez questão de parabenizar os servidores que querem trabalhar pelo povo de Brasília.