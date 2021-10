Em dia de audiências e comissão geral, CLDF discute carreiras e melhorias no Guará

Discussão sobre demandas de várias profissões contou com representantes de 33 sindicatos do DF. Evento foi solicitado por Jorge Vianna

Hylda Cavalcanti

[email protected]

Nesta quinta (14) o dia foi de debates na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) sobre demandas apresentadas pelas várias carreiras de servidores e também, sugestões e reivindicações sobre medidas para aumentar a segurança no Guará. O primeiro tema foi alvo de comissão geral realizada pela Casa, mediante requerimento apresentado pelo deputado distrital Jorge Vianna (Avante). O segundo, tratado em audiência pública que teve como mediador o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos).

A comissão geral teve como principal objetivo debater demandas das várias carreiras do DF e medidas tidas como necessárias para possibilitar melhorias para o serviço público. No total, o encontro reuniu sindicatos representantes de diversas carreiras para discutir os reajustes das 33 categorias, bem como o fim da Lei Complementar 173/2020, que proibia o reajuste no salário de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021.

Um dos destaques foi a situação de servidores da área de Saúde, que têm tido um ritmo de trabalho ampliado por conta da pandemia. Vários servidores pediram a avaliação de questões relacionadas a administração das unidades de saúde e revisão de regras relacionadas a carga horária e definições de tabelas de revezamento e descanso das equipes.

Durante o evento, Vianna elogiou o anúncio, feito ontem também, pelo Governo do DF (GDF) de pagamento da terceira parcela do reajuste dos servidores negociado no governo anterior.

“Nossa organização sindical de hoje fez a diferença. Não havia certeza que haveria reajustes em 2022, e essa comissão, essa mobilização dos trabalhadores através dos seus sindicatos, das redes sociais, pode ter com certeza influenciado o governador a tomar uma atitude enérgica. Se ele anunciou hoje é porque com o parlamentar.

Pedido por mais segurança no Guará

Já na audiência pública sobre o guará, moradores das novas quadras desta cidade reivindicaram aos parlamentares medidas para aumentar a segurança na região. O deputado Delmasso enumerou melhorias necessárias em urbanização e prestação de serviços, como iluminação pública, pavimentação, saúde e transporte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros temas tratados no encontro foram carências de ônibus, de creche, escolas públicas e de unidade básica de saúde para atender à população dessa Região Administrativa. Segundo a presidente da Associação dos Moradores e Inquilinos das Novas Quadras do Guará, Teresa Ferreira, também é relevante a construção de uma unidade básica de saúde naquela área, uma vez que a UBS da QE 38, a mais próxima, não está conseguindo atender à demanda local. Tanto ela quanto o morador Rafael Goveia pleitearam, ainda, novas vias de acesso às quadras.

As demandas dos moradores ficaram de ser avaliadas por representantes do Executivo. O diretor técnico da Companhia Energética de Brasília (CEB), Fabiano Cardoso Pinto, disse que fará um levantamento orçamentário sobre a troca da iluminação pública na região e que tal medida poderá ser efetivada via emenda parlamentar.