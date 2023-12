Em Comissão Geral, CLDF e BRB apresentam “Crédito na Medida”

O programa, lançado esta semana, é voltado para os servidores distritais que somam dívidas com o BRB que comprometem mais de 40% de sua renda mensal

Na tarde desta quinta-feira (7) a sessão ordinária da Câmara Legislativa do DF (CLDF) foi substituída, à pedido da deputada Paula Belmonte (Cidadania), por uma Comissão Geral que discutiu a apresentação e discussão do programa “Crédito na Medida”, lançado pelo Banco de Brasília (BRB) na última segunda-feira (4) e que é voltado, especificamente, para os servidores distritais que somam dívidas com o BRB que comprometem mais de 40% de sua renda mensal.

O “Crédito na Medida” é fruto de um trabalho conjunto entre o banco, deputados distritais e representantes dos servidores. “Esse novo programa nasceu de muitas reuniões de grupo de trabalho da Comissão de Fiscalização. Terá um impacto direto em milhares de famílias, dando um alento aos servidores superendividados”, afirmou Paula Belmonte. De acordo com o BRB, o programa envolve taxas diferenciadas para crédito consignado, parcelado e renegociações. As taxas partem de 1,45% ao mês, com até 144 meses de prazo para quitação.

Conforme explica o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, o BRB se uniu aos parlamentares e aos representantes dos servidores e desenhou em conjunto um programa que contribua para “solucionar o superendividamento”, explicou. “Queremos ajudar as pessoas a utilizarem o seu dinheiro de forma consciente para que tenham mais tranquilidade, por meio de uma organização financeira adequada”, acrescentou o gestor.

Para aderir

Para participar, os clientes devem fazer a adesão pelo hotsite Crédito na Medida, onde poderão ser agendados data e horário para atendimento com um gerente do BRB (presencial, via chat ou videochamada). Nesse encontro, será possível conhecer a proposta personalizada e sanar todas as dúvidas antes de optar ou não pela adesão. Caso decidam aderir ao novo programa, os clientes serão acompanhados regularmente pelo banco, com o propósito de manutenção da saúde financeira a longo prazo.

O novo programa para o superendividados é o quarto lançado pelo BRB nos últimos anos. Desde 2019, o BRB atendeu 25 mil pessoas enquadradas no perfil e movimentou R$ 1,1 bilhão entre concessão, prorrogação ou renegociação de crédito.

Mais de 28 mil clientes aptos

Durante o encontro, o presidente da entidade destacou que o banco identificou mais de 28 mil clientes aptos, que poderão escolher a melhor data, horário e canal de atendimento (chat, vídeo chamada ou presencialmente). É possível ser atendido, mediante agendamento, na própria agência ou na Quadra 509, Bloco B, Lojas 71/77, Sobreloja, Asa Sul. Como enfatizou Paulo Henrique, o BRB adotará “as melhores taxas e a personalização dos prazos para pagamento, permitindo melhor enquadramento à renda, com possibilidade de carência”.

Vale destacar, contudo, que o banco se comprometeu a não disponibilizar novo crédito às pessoas que estejam na situação de superendividamento, a respeitar o limite de 40% da renda no caso de novos empréstimos, previsto na legislação, e ofertar assessoria em Educação Financeira. O presidente do BRB ainda salientou a atenção para a capacitação de gerentes da instituição bancária, visando, em suas palavras, à “humanização do atendimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanharam a apresentação do programa entre outros convidados, Alexandre Ribeiro, da Defensoria Pública do Distrito Federal; José Carlos Medeiros de Brito, da Casa Civil; Elied Barbosa de Oliveira, presidente da Caixa de Assistência e Benefícios ao Servidor do DF; Dataniel Duarte, coordenador do Movimento em Defesa dos Laboratórios do SUS; e Jorge Montanha, vice-presidente da Associação Brasiliense de Apoio aos Servidores Endividados.