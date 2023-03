Eleições do Sinpol-DF vão para 2º turno

O primeiro turno ocorreu na última sexta, 17 de março, das 8h às 17h, e contou com a participação de 2.778 policiais civis sindicalizados

Após nenhuma das chapas que concorriam à Diretoria Executiva do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) alcançarem o total necessário para vencer as eleições no 1º turno (50% dos votos mais um), o 2º será realizado no dia 31 de março.

À frente nessa primeira fase, as chapas 10 – “União e Luta” – e 50 – “Interlocução e Luta” – tiveram, respectivamente, 1123 e 706 votos e seguem na disputa. A Chapa 20 teve 517 votos, seguida pela 30, com 233, e 40, com 162 votos. Brancos e nulos somaram 37.

O Conselho Fiscal, entretanto, já foi definido nesta etapa, após a apuração dos votos eletrônicos e em trânsito realizada pela Comissão Eleitoral do sindicato no Clube da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal (Agepol).

Por 1450 votos a 802, a chapa 111 foi reeleita para fiscalizar a gestão patrimonial e financeira da entidade pelo próximo triênio (2023/2026). Brancos e nulos somaram 526. Representantes das chapas puderam acompanhar toda a ação, que também foi registrada em vídeo.

O primeiro turno ocorreu na última sexta, 17 de março, das 8h às 17h, e contou com a participação de 2.778 policiais civis sindicalizados. A votação ocorreu por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), que cedeu urnas eletrônicas e de lona para a realização do processo.

Confira o nome dos componentes da chapa reeleita para o Conselho Fiscal:

Titulares: Jonilson Augusto Valente Santana; João Batista Diniz; Rui Carneiro de Oliveira; Hermes Teodoro de Azevedo; Pedro Sergio da Silva.

Suplentes: Sônia Mara Christiansen; Paulo Giovani Noia Rodrigues.

Sobre a entidade

O Sinpol-DF é o primeiro sindicato de policiais civis e o segundo de servidores públicos de todo o país e contribuiu para a implementação de entidades sindicais em vários estados.

A entidade atua na coordenação, defesa e representação legal dos agentes de polícia, escrivães de polícia, agentes policiais de custódia, peritos criminais, peritos médico-legistas e papiloscopistas policiais.