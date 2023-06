Educação financeira nas escolas

O projeto, criado em 2020, já chegou a mais de 160 escolas do Distrito Federal e promove o estudo na área para milhares de alunos da rede pública de ensino

Elisa Costa

Por meio do programa Aprender Valor, os alunos de escolas públicas do Distrito Federal, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, recebem aulas de educação financeira, para aprender a lidar com o dinheiro, com as economias, planejamento e alcance de objetivos. A iniciativa é do Banco Central do Brasil (BCB) realizada em parceria com a Secretaria de Educação do DF (SEE-DF), que leva os conhecimentos para mais de 160 escolas da capital. O foco é incentivar hábitos financeiros saudáveis e comportamentos que possam melhorar a vida dessas crianças e jovens.

O Aprender Valor começou em 2020 como um projeto piloto em seis estados do Brasil, em menos de 500 escolas. Atualmente, a ação já engloba 22.697 escolas por todo o país, de acordo com os dados mais recentes, de 29 de maio de 2023. Para as turmas do 1º ao 4º ano, são ofertadas aulas integradas às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, enquanto a partir do 5º ano, os projetos estão integrados às disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Humanas. A iniciativa varia entre 5 a 10 aulas em cada escola, que são divididas em tarefas individuais e em equipe.

“Sabemos que existe uma dificuldade das pessoas em ter o controle das suas finanças. Então, ensinar desde criança a ter noção de como fazer uma lista de supermercado, aprender o que é desejo e o que é uma necessidade, a fazer planejamento, são algumas das questões levantadas pelos professores”, explicou a coordenadora do programa Aprender Valor na SEE, Márcia Garcia Leal. As aulas seguem a abordagem recomendada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e segundo Márcia, os temas são inseridos de forma a fazer parte das atividades e do dia a dia das crianças na escola.

Os projetos escolares são compostos por sequências didáticas que levam a educação financeira de maneira transversal e integrada a componentes curriculares obrigatórios. O Aprender Valor ensina a planejar o uso dos recursos, a poupar efetivamente e a gerenciar o uso do crédito, bem como a autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. O programa possui o apoio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e também oferece formação para professores e gestores.

“O cidadão que se relaciona bem com dinheiro realiza sonhos, não apenas os próprios, mas também, daqueles que estão à sua volta”, explica o BCB, sobre a relevância do projeto. “A educação financeira é um requisito fundamental para a democratização do sistema financeiro e para a emancipação da pessoa. Saber priorizar realizações e despesas têm como resultado a autonomia e a sustentabilidade financeira”, comenta. No DF, cerca de 1,5 mil professores já receberam a qualificação, repassada a alunos de instituições públicas urbanas, rurais, indígenas e quilombolas.

Para o Banco Central, tratar sobre educação financeira no contexto escolar é uma “urgência social”, levando em conta os impactos na vida individual e coletiva, no presente e no futuro, causados pelo modo como as pessoas lidam com o consumo e com os recursos financeiros e materiais. Por isso, levar o assunto para as salas de aula atende a demanda contemporânea de promoção do letramento financeiro na escolarização de nível básico. Além de formar os estudantes, o programa impacta positivamente os professores, que criam mais confiança na hora de discutir o tema.

“É uma oportunidade para que diretores e professores se apropriem de conhecimentos e formas de melhorar a gestão de seus recursos financeiros, com orientações práticas sobre temas como planejamento financeiro, aumento dos níveis de poupança, aposentadoria e melhoria de investimentos financeiros”, argumenta o BCB. O programa acontece mediante algumas etapas: adesão das redes e escolas, cadastro de profissionais e estudantes, liberação da formação para gestores e professores, avaliação de entrada, aplicação dos projetos e avaliação de saída.

Exemplo para o exterior

Na primeira semana de junho, a rainha dos Países Baixos, Máxima Zorreguieta, visitou a Escola Classe 312 Norte para conhecer de perto o programa Aprender Valor. Na ocasião, ela relatou que quando as crianças têm educação financeira desde cedo, se torna mais fácil aplicar questões econômicas no cotidiano quando adultos. Também estava presente a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, que afirmou: “Sabemos a importância de trabalhar a questão financeira com as crianças, para que elas cresçam e se tornem adultos com uma visão diferente”.