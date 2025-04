Educação e TJDFT lançam o programa Conhecendo a Justiça do DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) assinaram, nesta sexta-feira (11) o termo de cooperação para lançar o programa “Conhecendo a Justiça do DF”.

A cerimônia para a assinatura entre os órgãos foi realizada no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence, no TJDFT, e contou com a presença da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior; do desembargador Roberval Casemiro Belinati; da diretora-geral da Escola de Formação Judiciária (SEEF), desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira; da diretora da Escola do Legislativo do Distrito Federal (Elegis), Jane Marrocos, e de alunos do ensino fundamental da Escola Classe (EC) 102 Norte.

Durante o evento, Hélvia destacou a importância da cooperação entre os dois órgãos. “Essas parcerias trazem temas que, muitas vezes, não são discutidos em sala de aula, e oferecem a oportunidade do estudante conhecer como funciona o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, e consequentemente, ter a compreensão de questões relacionadas à cidadania, qual é o papel da Justiça na vida deles. Eu fico muito feliz por poder ampliar essas parcerias e contribuir para transformar nossos estudantes em cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres”, disse.

O presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior, reforçou a relevância de despertar nos estudantes o interesse em conhecer as atividades desempenhadas pelo Judiciário. “Esse programa foi feito com muito carinho para ajudar vocês a entender melhor o papel importante que a Justiça tem na nossa vida. Preparamos várias atividades interativas para vocês, para que possam ver de perto como a Justiça funciona. Vocês vão participar de uma simulação de audiência de conciliação e aprender que a justiça não é só sobre o julgamento, mas também sobre buscar a paz”.

Inscrições

O programa será desenvolvido por meio de dois eixos: “A Escola vai à Justiça” e “A Justiça vai à Escola” com a realização de atividades como palestras ministradas por magistrados do TJDFT; visitação ao Auditório Sepúlveda Pertence, onde será exibido um vídeo do presidente do tribunal recepcionando os participantes, apresentando informações sobre o programa “Conhecendo a Justiça do DF”; visita ao Tribunal do Júri e explicação de sua finalidade e sobre o papel do júri, como é o processo para a sua escolha e atuação; citação de casos emblemáticos, audiência simulada e visita ao Laboratório de Inovação Aurora.

O TJDFT disponibilizará lanches e kits pedagógicos para os alunos e os professores participantes e até dois ônibus para o traslado. O número de escolas atendidas dependerá da disponibilidade do Tribunal, e o agendamento será de acordo com a ordem de reserva. A unidade escolar interessada poderá marcar uma visita com até setenta participantes, entre os dias 22 e 28 de abril. Inscreva sua escola no Conhecendo a Justiça do DF aqui.

*Com informações da Agência Brasília