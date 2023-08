Eduardo Pedrosa participa de evento em Washington

O deputado que também preside a Comissão de Orçamento e Finanças quer buscar oportunidades para o DF

Na terça-feira (29), o deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) embarcará para Washington, nos Estados Unidos, a fim de participar de um evento de destaque. O LIDE Brazil Development Forum, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), acontecerá nos dias 01 e 02 de setembro. Durante esse encontro, líderes empresariais e figuras importantes do mundo financeiro se reunirão para discutir estratégias e apresentar soluções visando impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil.

Dentro desse ambiente de diálogo, a pauta incluirá discussões a respeito de investimentos voltados para o Brasil. A iniciativa visa estimular um diálogo construtivo entre líderes empresariais, políticos e representantes da sociedade civil, buscando estabelecer parcerias que contribuam para o crescimento e progresso do país. O deputado Pedrosa, que também ocupa a posição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da CLDF, destaca: “Queremos explorar oportunidades de negócios para nossa cidade, com foco especial em tecnologia e energia.” O parlamentar irá arcar com os custos da viagem.