Edital para seleção de professores substitutos é publicado

As inscrições estarão abertas de 17 de outubro a 7 de novembro

Foi publicado nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. As oportunidades são para integrar banco de reservas e valem para 2024. As inscrições estarão abertas de 17 de outubro a 7 de novembro, no site da banca organizadora.

A taxa é de R$ 52, para professor substituto do diurno, e R$ 26, para professor substituto noturno. As oportunidades são destinadas a diversas áreas de atuação, todas de nível superior. Os salários iniciais variam de acordo com a carreira e a carga horária, podendo chegar a R$ 4.941,71.

“O Processo Seletivo Simplificado é realizado, geralmente, de dois em dois anos e visa a composição de banco de aprovados para substituição de professores efetivos que se afastam da regência de classe por motivos previstos legalmente. Por isso, é tão importante, pois impede que os estudantes da rede pública fiquem sem aula durante esse afastamento do professor efetivo”, explica a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (SEE-DF), Ana Paula de Oliveira Aguiar.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado na data prevista de 26 de novembro. Os locais e os horários de aplicação das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico, no dia 21 de novembro de 2023.

Os locais para atuação do professor substituto serão agrupados por bancos vinculados às seguintes CREs: Brazlândia; Ceilândia; Gama; Guará; Núcleo Bandeirante; Paranoá; Planaltina; Plano Piloto/Cruzeiro; Recanto das Emas; Samambaia; Santa Maria; São Sebastião; Sobradinho; e Taguatinga.

Com informações da Agência Brasília