Edital para pareceristas tem resultado provisório

Os candidatos podem apresentar recurso em relação ao resultado preliminar no prazo de cinco dias corridos a partir da próxima segunda-feira

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (2/6), o resultado preliminar do edital de chamamento público N° 3/2023, que vai credenciar profissionais para atuar na avaliação de projetos artísticos e culturais inscritos no Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e no Programa de Incentivo Fiscal, mais conhecido como Lei de Incentivo à Cultura (LIC). O certame entra agora na fase de recursos.

A seleção para o credenciamento foi realizada por Comissão Julgadora composta por servidores da Secec, que fez a análise dos currículos e da documentação comprobatória apresentada, segundo a experiência na análise de projetos em editais e concursos na área cultural; experiência profissional; formação acadêmica; e experiência e formação em arte e cultura inclusiva.

Os candidatos podem apresentar recurso fundamentado em relação ao resultado preliminar no prazo de cinco dias corridos a partir da próxima segunda-feira (5/6), por meio de formulário eletrônico, disponível também no site do FAC.

O resultado final do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e nos sites da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Apoio à Cultura.

Secec