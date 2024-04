Edital oferece 14 bolsas integrais de pós-graduação destinadas à Defensoria Pública

Uma oferta de 14 bolsas integrais de pós-graduação destinadas a estagiários de graduação em direito foi lançada pela Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF). Residentes jurídicos e voluntários da cidadania com destaque na Defensoria Pública do DF (DPDF) podem tentar a iniciativa, que faz parte do Programa de Interação Acadêmica.

As vagas são oferecidas nas faculdades Mackenzie e Atame e no Centro de Mediadores Instituto de Ensino. O objetivo é valorizar e incentivar a formação dos estagiários, dos residentes jurídicos e dos voluntários da cidadania que atuam na DPDF.

Para participar, é necessário realizar a inscrição no site da Easjur de 25 de abril a 24 de maio de 2024. Caso haja mais de 14 inscritos que cumpram os requisitos do edital, a Easjur/DPDF realizará um sorteio em 28 de maio, às 14h, para definir os contemplados. O resultado será publicado no dia seguinte, em 29 de maio. Os candidatos selecionados deverão assinar o termo de aceite e enviá-lo digitalizado para o e-mail [email protected] entre 3 e 7 de junho.

O participante deverá encaminhar, até 24 de maio, último dia de inscrição, uma declaração do Defensor Público, do chefe do núcleo ou setor ao qual está vinculado, certidão que demonstre expressamente o seu comprometimento e a sua responsabilidade com todas as suas atribuições na DPDF. O intuito é prestigiar aqueles que se dedicam na execução das atividades profissionais.

O defensor público-geral, Celestino Chupel, reforça que, ao oferecer bolsas integrais de pós-graduação, a instituição incentiva o aprimoramento acadêmico e profissional dos estudantes, demonstrando compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional de indivíduos que já estão engajados no campo jurídico. “A iniciativa é fundamental para construir uma comunidade jurídica mais representativa e inclusiva que reflita a pluralidade de experiências e perspectivas da sociedade, além de contribuir para uma maior qualificação dos estagiários, dos residentes jurídicos e dos voluntários da cidadania, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho de forma mais competente”, definiu.

Para o defensor público e diretor da Easjur/DPDF, Evenin Ávila, oferecer bolsas integrais de pós-graduação para estagiários de graduação em direito, residentes jurídicos e voluntários da cidadania é uma forma eficaz de investir no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, promovendo o acesso à educação e o fortalecimento do serviço jurídico. “A pós-graduação não apenas aprimora o conhecimento teórico, mas também incentiva a pesquisa e a reflexão crítica sobre questões jurídicas relevantes. Ao apoiar a formação de novos pesquisadores e profissionais especializados, as bolsas integrais de pós-graduação contribuem para o desenvolvimento da ciência jurídica e para o aprimoramento da prática como um todo”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília