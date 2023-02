Edital investe R$ 9,8 mi em apoio à pesquisa no DF

A iniciativa é uma ação de fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no estudo de viabilidade de políticas públicas

Um edital lançado nesta quarta-feira (1), pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou, nesta quarta-feira (1º) apresentou o Programa Desafio DF. O objetivo é buscar soluções para demandas dos órgãos e instituições do Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa é uma ação de fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no estudo de viabilidade de políticas públicas e conta com um investimento total de R$ 9,8 milhões.

“Programas como este são de extrema importância, pois promovem a interlocução entre os diferentes setores da sociedade para desenvolver o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) regional e encontrar soluções efetivas para as principais demandas do DF”, ressalta o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

A edição de 2023 do Desafio DF seguirá fluxo contínuo ao longo de sua vigência, até o dia 31 de dezembro de 2023. Os pedidos devem ser submetidas à FAPDF para avaliação por meio de Documento de Oficialização de Demanda (DOD) até 31 de outubro deste ano.

A primeira etapa do programa envolve a submissão de demandas por instituições da Administração Pública Direta ou Indireta do Distrito Federal. Estabelecida a necessidade, a FAPDF lança chamadas públicas para a seleção de pesquisadores vinculados a instituições de CT&I ou organizações da sociedade civil (OSCs), para atuarem nos projetos que saneiem as necessidades apresentadas.

O Programa Desafio DF existe desde 2020 e já aprovou projetos como o Mobtech, realizado para atender a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e contou com um investimento de R$ 2,7 milhões da FAPDF. O projeto consiste em um caminhão itinerante que rodou escolas, dando qualificação aos estudantes em robótica, programação e novas tecnologias. Já contou com mais de 8 mil aplicações de alunos da rede pública e mais de mil horas de capacitação apenas no último ano.

*Com informações da Agência Brasília