Edital de revitalização do CAVE é lançado nesta segunda (21)

O valor do investimento e do contrato por parte da concessionária gira em torno dos R$ 31 milhões, com as concessões por 30 anos

Fechado desde 2016, o Complexo Esportivo e de Lazer do Guará (Cave) vai ganhar uma revitalização. Nesta segunda-feira (21), a Secretaria de Esporte e Lazer lançou um edital para as obras da área que envolve o Clube Vizinhança, o Ginásio de Esportes, o Estádio Antônio Otoni Filho e as áreas adjacentes.

O valor do investimento e do contrato por parte da concessionária gira em torno dos R$ 31 milhões, com as concessões por 30 anos. Ao todo, ao Governo do Distrito Federal (GDF) detém uma área de quase 400 mil m ².

No edital lançado consta que o local deve abrigar uma infraestrutura com clube social e esportivo para a realização de competições e eventos, academia, restaurantes, lojas comerciais e um novo estádio de futebol.

Serão três setores, divididos em área social do clube, área esportiva e o Estádio de Futebol Antônio Otoni Filho. A primeira com edifício sede da administração do clube, academia, restaurante, salão de eventos, área de piscinas, banho de sol, churrasqueiras, playground infantil, sanitários, vestiários, edifícios de apoio e o teatro de arena existente, o qual será revitalizado.

O segundo setor será com ginásio poliesportivo, campo de futebol, quadras de tênis, futevôlei, quadras poliesportivas além das áreas de apoio com restaurante, sanitários, vestiários e quiosques com lanchonetes. O terceiro, o estádio de futebol reformado.