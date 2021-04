Edital de convocação para reforço na saúde é publicado

Servidores públicos e militares aprovados no processo seletivo emergencial deverão se apresentar de 19 a 26 de abril

Nesta sexta-feira (16), a convocação dos servidores públicos aposentados e militares inativos aprovados no processo seletivo emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os convocados vão complementar a força de trabalho na rede de saúde, de acordo com o Edital nº 10, de 19 de março de 2021, publicado no DODF nº 23-A, de 22 de março de 2021 – Edição Extra.

O certame foi criado visando o atendimento à população do Distrito Federal no combate da pandemia da covid-19. O trabalho – temporário, pelo prazo de um ano – tem início imediato após a contratação, que ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (19), conforme o edital da seleção.

O período para apresentação dos documentos e contratação é de 19 a 26 de abril, sendo cinco dias úteis, tendo em vista que 21 é feriado.

“O apoio desses profissionais com expertise em suas áreas de atuação vem reforçar as equipes num momento crítico da pandemia. A ideia é aproveitar a experiência desses profissionais para garantir assistência de qualidade aos pacientes”, avalia a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

Ao todo, foram abertas 150 vagas, sendo elas: 18 para clínicos, 12 para nefrologistas, 12 para intensivistas adulto, além de 18 para fisioterapeutas, 30 para enfermeiros e 60 para técnicos em enfermagem.

Os candidatos convocados deverão se apresentar com a documentação comprobatória exigida e declarada, bem como o atestado de saúde admissional, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Secretária de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700, Asa Norte. O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estipulado para contratação significará a exclusão no certame.

As informações são da Agência Brasília