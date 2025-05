Edital da quarta edição do Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação é lançado

O edital da 4ª edição do Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação já está disponível. O prêmio, que é considerado um dos principais reconhecimentos do setor no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento (Ride), celebra o trabalho de pesquisadores, estudantes, comunicadores, servidores públicos e startups que contribuem para o avanço científico e tecnológico da região. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de novembro, data em que a FAPDF comemora 33 anos.

Com investimento total de R$ 157 mil, os prêmios individuais variam entre R$ 2 mil e R$ 12 mil. A iniciativa contempla oito categorias: Pesquisador Destaque; Pesquisador Inovador; Estudante Destaque; Startup Inovadora; Profissional de Comunicação; Iniciativa GovTech; Servidor Destaque; e Bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica.

Podem participar pesquisadores, estudantes do ensino médio, comunicadores, servidores públicos e representantes de startups da capital e da Ride. As submissões vão até 15 de julho.

Para o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior, o prêmio é uma oportunidade de reconhecer e estimular talentos que geram impacto real na vida da população: “O Prêmio FAPDF é uma das iniciativas mais importantes da nossa fundação. Queremos valorizar quem transforma conhecimento em soluções práticas para a sociedade. Nosso objetivo é estimular cada vez mais a inovação e o desenvolvimento no Distrito Federal e no Entorno”, destaca.

“Ser servidora é também sonhar com um serviço público melhor. O meu projeto Siscargos vem transformando a gestão pública e hoje é referência no Distrito Federal. O Prêmio FAPDF me mostrou que vale a pena acreditar”, afirma Valéria Menezes, servidora da Secretaria da Saúde (SES-DF) vencedora na categoria Iniciativa GovTech, da edição 2023. O sistema administrativo integra as atividades de registro, acompanhamento e controle da acumulação de cargos, compatibilidade de horários e benefícios dos servidores da SES/DF.

Além da entrega dos prêmios, a cerimônia contará com o lançamento do quarto volume do periódico Diálogo Científico, que reúne relatos e resultados de 50 projetos apoiados pela FAPDF e concluídos até este ano.

*Com informações da Agência Brasília