Edifício pega fogo, em Valparaíso-GO

Nesta quarta-feira (26), ocorreu um incêndio no prédio da Rua 18 Quadra 37 Lote 18 do Jardim Oriente, em Valparaiso-GO. O Corpo de Bombeiros Mlitar do Distrito Federal (CBMDF) em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atuou no combate às chamas. Não houve vítimas.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um grande volume de fumaça e chamas no interior da residência localizada no primeiro pavimento, em cima de uma loja comercial.

O imóvel tem cinco cômodos, mas somente um quarto foi totalmente atingido pelo fogo. Os outros quartos ficaram tingidos pela fuligem e alguns objetos derreteram devido à alta temperatura.

Segundo a moradora, dentro do edifício havia uma criança. Porém os militares realizaram buscas em toda a residência e não a localizaram. Pouco depois, a criança foi encontrada em segurança nas proximidades do prédio.

Logo, os profissionais começaram no combate ao incêndio. Enquanto uma parte da equipe ficou no combate direto às chamas, a outra criou uma rota de fuga para a fumaça. O serviço utilizou a técnica ventilação cruzada. Rapidamente o incêndio foi controlado e as chamas foram apagadas.

Confira o vídeo:

Toda a operação durou cerca de 50 minutos, incluindo o rescaldo. O CBMGO acionou a Defesa Civil local.

A origem do incêndio não foi informada até a publicação da matéria.