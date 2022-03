Edição Especial da Cidade da Segurança Pública chega à Ceilândia

Lançado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), o projeto é fundamental para redução dos índices criminais no DF

A sétima edição do projeto Cidade da Segurança Pública, chega à cidade mais populosa do Distrito Federal. Ceilândia terá o policiamento reforçado em toda região e proximidades a partir desta quarta-feira (23). Lançado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), o projeto é fundamental para redução dos índices criminais no DF e inicia as ações pelo aniversário da região, que completa 51 anos no dia 27.

Além do reforço no policiamento, o projeto também busca aproximar a comunidade dos serviços de segurança pública. Entre quarta (23) e sábado (26) serão oferecidos serviços diversos à população, como emissão de carteira de identidade e testagem da Covid-19 e Dengue, sempre das 9h às 14h. Os atendimentos serão realizados na estrutura montada no centro da cidade, ao lado do Restaurante Comunitário. A cerimônia de lançamento ocorre na quinta-feira (24), às 11h.

“A Cidade da Segurança é um dos principais projetos para que a possamos continuar a ter um dos menores índices criminais do país. Além dos recordes atingidos nos três últimos anos, o primeiro bimestre apresentou redução de mais de 30% de homicídios, comparando com o mesmo período do ano passado”, disse ao Jornal de Brasília o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal , Júlio Danilo.

As ações serão realizadas de forma integrada junto às forças de segurança – polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Detran-DF – e demais órgãos e instituições parceiras, como a Secretaria de Administração Penitenciária, que fará a fiscalização de apenados, do Departamento de Estradas de Rodagem e da Polícia Rodoviária Federal (DER/DF), atuando em ações de fiscalização de trânsito, sobretudo na rodovia federal próxima à cidade, a BR-070.

Esta edição contará, ainda, com atuação das secretarias da Mulher, de Saúde, de Desenvolvimento Social, do Trabalho, de Justiça e DF Legal; do Banco de Brasília, Defesa Civil, Serviço de Limpeza Urbana, Caesb, Administração Regional do Gama e Neoenergia BSB.

“A edição em Ceilândia será especial devido à complexidade da região, pelo tamanho, população e, ainda, por concentrar um grande número de equipamentos da Segurança Pública na região. Uma das propostas da CSP é conhecer de perto o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente nas regiões, e trocar experiências é possíveis soluções para problemas comuns”, ressalta o secretário.

A cidade conta com seis delegacias, sendo duas delas especializadas – a Deam II e a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e um posto descentralizado do Instituto Médico Legal (IML). Além disso, são dois batalhões da PMDF – o 10º e o 8º – um posto de atendimento do detran e um novo grupamento dos bombeiros que está sendo construído.

Para o administrador regional de Ceilândia, Fernando Fernandes, a realização da CSP na região é uma oportunidade de reforçar a segurança na região, que é prioridade para a atual gestão. “É de extrema importância para o restabelecimento e manutenção da segurança e da ordem pública. Receber um projeto tão importante na semana de aniversário de nossa região é uma grande honra. Ele trará para nossa população o que há de melhor na área de segurança e dará início às comemorações do aniversário”.

Escolha da região

Além da estrutura das forças de segurança locais, levantamentos e análises criminais realizadas pelos setores de estatística e inteligência também são fatores para definição da região. Outro ponto determinante é a identificação de desordens, que verificam situações como mato alto e falta de iluminação, fatores que incidem diretamente na sensação de segurança da população. “O levantamento é feito por nossa Unidade de Políticas Públicas e entregamos um relatório ao administrador, para contribuir com a gestão”, explica Danilo.

A retirada de veículos abandonados está prevista no relatório de desordens. Como parte da programação, a operação DF Livre de Carcaças será realizada na região. Com isso, a previsão é que sejam retiradas 20 carcaças das ruas de Ceilândia.

Policiamento reforçado

O reforço do policiamento em Ceilândia teve início já nesta segunda-feira (21). A PCDF intensificou as ações, sobretudo para cumprimentos de mandados de prisão em aberto. A Divisão de Operações Especiais (DOE) e outras unidades da corporação farão parte do efetivo empregado durante a CSP.

“Desde o início da semana reforçamos as ações para cumprimento de mandados na região. Ceilândia é extensa e conta com vários equipamentos da Polícia Civil. É a única cidade a contar com um posto descentralizado do Instituto Médico Legal (IML), facilitando assim o acesso e o atendimento da população. Integrar nossos serviços com as demais forças na Cidade da Segurança é garantir ainda mais segurança para a população”, reforça o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido.

O Departamento Operacional (DOP), da PMDF, empregará tropas especializadas, como os batalhões de Policiamento com Cães (BPCães), de Aviação (Bavop), de Operações Especiais (Bope), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Batalhão Rural.

“Teremos ações ordinárias realizadas pelos dois batalhões locais, o 10º e o 8º, com reforço das ações de policiamento, abordagens pessoais e veiculares, com foco em nossa operação Álcool Zero. Vamos atuar em locais com maior incidência criminal, a partir de análises de dados produzidos pela SSP/DF e pela corporação”, explica o chefe do DOP, coronel Naime.

Quinto Mandamento

A operação Quinto Mandamento, que tem como foco a redução dos crimes contra a vida e contra o patrimônio, será realizada na região durante todo o final de semana. “Geralmente, a ação é realizada em duas regiões administrativas por dia aos finais de semana, mas desta vez ocorrerá exclusivamente em Ceilândia, com ações estendidas ao Sol Nascente e Pôr do Sol”, ressalta o secretário Executivo de Segurança Pública, Milton Neves.

Programação

Entre quarta-feira (23) e sábado (25) serão realizados atendimentos ao público, como emissão de quase duzentas carteiras de identidade, visitas ao Museu de Drogas da PCDF e palestra com orientações de primeiros-socorros, entre outros temas.

Haverá, ainda, orientações do programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid), da Polícia Militar do DF, além de oferta de serviços pelos demais parceiros, como emissão de conta de luz, orientações sobre carteira de motorista e orientações sobre enfrentamento da violência doméstica.

Aproximação

A exposição de viaturas, demonstração de atividades fins e a oferta de serviços acabam criando um canal direto de interlocução dos servidores das forças de segurança locais e moradores. “Isso possibilita uma ligação maior entre nossos operadores e a população, mesmo após a finalização da CSP. A aproximação com servidores da Segurança Pública locais também é parte do objetivo. Faremos visitas junto aos chefes das forças de segurança aos batalhões e delegacias na cidade, para ouvir diretamente os profissionais que estão na linha de frente, que lidam diretamente com o público”, ressalta o titular da SSP/DF.

Trânsito

As ações de trânsito serão intensificadas, com ação conjunta do Detran-DF, Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta da proximidade de Ceilândia com a rodovia federal BR-070. “As ações de fiscalização e organização do trânsito irão ocorrer diariamente durante a realização da CSP na região, mas iremos atuar principalmente no foco do Detran, que é a educação de trânsito”, explica o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia.