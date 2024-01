Economia realiza megaoperação contra sonegação de R$ 190 mi

A operação visa fortalecer o combate à sonegação fiscal no Distrito Federal

Uma megaoperação contra a sonegação fiscal no valor de R$ 190 milhões está em curso nesta manhã de quinta-feira (25), conduzida pelos fiscais da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Denominada “Tributum Elabi”, a operação mobiliza 70 auditores fiscais da Receita do DF, os quais têm a missão de fiscalizar uma variedade de locais, incluindo veículos, estabelecimentos comerciais, shoppings, e transportadoras.

Este é o primeiro grande movimento da recém-criada Secretaria de Economia do DF. A medida foi efetivada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última sexta-feira (19), por meio de decreto que unificou as Secretarias de Fazenda e de Planejamento. Sob a direção de Ney Ferraz Júnior, a nova pasta assume a responsabilidade pela execução dessa ação de combate à sonegação.

Mercadorias identificadas em situação fiscal irregular serão apreendidas e encaminhadas ao Depósito de Bens Apreendidos da Receita do DF. A liberação desses itens ficará condicionada ao pagamento de multa.